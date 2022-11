Termina noviembre y aún muy poco se sabe de las fiestas navideñas

La industria musical tiene por estos tiempos navideños, entre los mejores momentos del año, en cuanto aporte económico al Producto Interno Bruto se refiere.



La industria musical criolla, si bien se ha venido levantando poquito a poco, está lejos de encontrarse a los niveles de hace unos años, antes de la pandemia.



Precisamente el sector de la industria musical criolla fue uno de los más golpeados en el confinamiento. Son cientos de familias que comen gracias a esas fiestas populares. Y claro que ayudan a mover la economía local en cada lugar donde se realiza este tipo de fiestas patronales, navideñas o como se les llame.



Son historia ya aquellas fiestas populares que llenaban el malecón de merengue, bachata y otros ritmos, bajo el auspicio del Estado y las principales empresas licoreras del país, entre otras.



Era tradición también salir del Teatro la Fiesta del Jaragua con la luz del día y empatar con el gran concierto de Telemicro.



Una de las acostumbradas reflexiones de Luis Medrano en sus redes llama la atención sobre la realidad actual.



“Conociendo al presidente Luis Abinader, estoy seguro que los grupos musicales van a tocar las fiesta navideñas de los alcaldes en cada ciudad. Músicos, cantantes, bailarines, sonidistas, tarimeros, luminotécnicos, presentadores, compositores, coristas, los del montaje, los choferes y ayudantes, necesitan esos trabajo para pasar unas felices navidades”, plantea.



Y agrega: “Quien tiene que tener el control de esos eventos son la Liga, Fedomu y los alcaldes, así se evita un mal manejo. Además, que sean diferentes dueños de montajes y no que unos cuantos se queden con todo el trabajo”.



“A m[i no me interesan esos eventos, pero sé que muchos artistas y grupos típicos, merengueros, bachateros, salseros, solistas, cantantes, fusiones tropicales y de calle necesitan actuar”, escribió Medrano.



En Santiago

Justamente Luis Medrano produce la Megaparranda Navideña, los días 23 y 31 de diciembre, que tendrá lugar en el parqueo del Gran Teatro del Cibao con 25 estrellas, 20 presentadores, 16 horas de música, con participación de 7 canales de televisión, 60 mil cenas navideñas y muchos premios.



Santiago de los Caballeros podrá gozar con estrellas de la música dominicana como Fernando Villalona, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Wilfrido Vargas, Manny Cruz, Jossie Esteban, Kinito Méndez, Fefita la Grande, Yovanny Polanco, Eddy Herrera y Steffany Constanza, entre otros.



En Puerto Plata

La tercera versión de la Gran Gala Anual de la Navidad ha anunciado para su ciudad, Puerto Plata, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.



Este gran espectáculo tendrá lugar el próximo domingo 11 de diciembre a las 6 de la tarde, y como siempre será un concierto maravilloso para toda la familia.



El espectáculo artístico tendrá lugar en el impresionante anfiteatro de Puerto Plata, donde por primera vez estará en escena la Orquesta Sinfónica Nacional que será dirigida por el maestro José Antonio Molina, se interpretarán los más grandes éxitos de los temas más emblemáticos de la navidad en las privilegiadas voces de nuestros talentos como lo son: Maridalia Hernández, Jackeline Estévez, Álex Bueno, Steffany Constanza, Manny Cruz y María José Pintor, y una actuación especial del coro Karibe.



“Este evento lo organizamos a título personal, no tiene que ver con el gobierno, ni recibe financiamiento del Ministerio desde donde le sirvo al país, si no que se organiza con la solidaridad y colaboración de organizaciones del sector privado tanto de Puerto Plata como de otras partes del país”, indicó Paliza.



En una rueda de prensa, realizada en la ciudad de Puerto Plata donde se ofrecieron importantes detalles del evento, informó que participarán más de 80 músicos que conforman la Orquesta Sinfónica Nacional y se le sumará una big band de 18 músicos.



En ese sentido, el ministro Paliza informó que el evento que finalizará con un show de fuegos artificiales, es completamente gratis y contará con las medidas de seguridad pertinentes para el sano disfrute de la familia puertoplateña.



También en Puerto Plata están anunciados en Bluejackstar, el 23 de diciembre, Rubby Pérez y Raquel Arias.



En Samaná

En la maravillosa bahía de Samaná los días 30 de noviembre, 1, 2, 3 y 4 de diciembre en el Malecón arrancan las festividades con Químico Ultra Mega, Alex Bueno, Angel Dior, Óptimo y Héctor Acosta El Torito.



En Bonao

En Rancho Guacamayos de Bonao, Fernando Villalona y Yolanda Duque se presentan el viernes 23 de diciembre.

En la capital

El lunes 19 de diciembre en Hard Rock café Santo Domingo será el Reencuentro Navideño, de Diony Fernández y El Equipo, Pablo Martínez, Kaki Vargas, Charlie Rodríguez y Diomedes.



El jueves 22 de diciembre en el Teatro La Fiesta D’Parranda con la Tradición Navideña, con el Conjunto Quisqueya, Milly Quezada y Los Hermanos Rosario.



Ese mismo día, pero en el Hard Rock Café será la Fusión Navideña de bachata y merengue típico entre Luis Vargas y Yovanny Polanco.



El 28 de diciembre Pochy Familia y la Coco Band celebrarán 35 años en el Teatro la Fiesta.

En el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua Bony Cepeda y Fernandito Villalona harán el 29 de diciembre el Mega Baile de las estrellas.



Y el 31 de diciembre El Torito y Los Hermanos Rosario amenizarán el New Year Party del hotel El Embajador.



Se desconoce si además de los teteos, y la legalmente asumida La 42, existirá otra opción, que fuese sana para la familia capitaleña en las calles. Se ignora si el tradicional concierto maratónico de Telemicro se hará este año.



Ojalá cambie el panorama para bien.