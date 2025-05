En el marco de la celebración del Día Internacional de Museos, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos celebran la “Noche Larga de Museos” durante los días 16, 17 y 18 de mayo, 2025. Este evento invita a toda la familia dominicana a disfrutar de una variedad de actividades programadas en todos los museos estatales y en los miembros de la Red Nacional de Museos.



Este año, la temática de la Noche Larga de Museos es “Ahora por la Equidad”, un espacio dedicado a la exploración y reflexión sobre la desigualdad, la inclusión y la ecuanimidad. Los museos, como guardianes de nuestro patrimonio cultural, tienen un papel fundamental en la educación y el entretenimiento, brindando experiencias enriquecedoras que fomentan el aprendizaje y la reflexión, dice una nota de prensa.



Durante estos tres días la entrada del público a los museos es completamente gratis y cada museo ofrece una programación variada de actividades.



Museos participantes

-Santo Domingo, Plaza de la Cultura

-Museo de Arte Moderno

-Museo del Hombre Dominicano

-Museo Nacional de Historia Natural

-Cinemateca

Viernes 16: 10:00 am a 6:00 pm

Sábado 17: 10:00 am a 10:00 pm

Domingo 18: 10:00 am a 6:00 pm

-Archivo General de la Nación-(Modesto Díaz #2 Zona Universitaria)

Viernes 16 9:00 am a 6:00 pm

Sábado 17: 9:00 am a 6:00 pm

Domingo 18: 9:00 am a 6:00 pm

Ciudad Colonial:

-Museo de las Atarazanas Reales

-Museo de la Familia Dominicana

-Museo Fortaleza Santo Domingo

Viernes 16 10:00 am a 6:00 pm

Sábado 17: 10:00 am a 10:00 pm

Domingo 18: 10:00 am a 6:00 pm

-Museo Mundo de Ámbar

-Museo Larimar Dominicano

-Museo Casa Mella Russo

Sábado 17: 9:00 am a 6:00 pm

Domingo 18: 9:00 am a 6:00 pm

-Centro Indotel Cultura Digital

Viernes 16: 10:00 am a 10:00 pm

Sábado 17: 10:00 am a 10:00 pm

Domingo 18: 10:00 am a 6:00 pm

-Quinta Dominicana

Viernes 16: 9:30 am a 6:00 pm

Sábado 17: 12:00 pm a 9:00 pm

Domingo 18: 12:00 pm a 9:00 pm

-Centro de la Imagen

Sábado 17: 9:30 am a 9:00 pm

Domingo 18: 9:30 am a 9:00 pm

-Museo de la Resistencia

Viernes 16: 6:00 pm a 10:00 pm

Sábado 17: 9:30 am a 10:00 pm

Domingo 18: 9:30 am a 6:00 pm

-Ctro Cultural Taíno Casa del Cordón

Viernes 16: 9:30 am a 6:30 pm

Sábado 17: 9:30 am a 6:30 pm

Domingo 18: 9:30 am a 6:30 pm

-Santo Domingo Este: Faro a Colón

Viernes 16: 10:00 am a 6:00 pm

Sábado 17: 10:00 am a 10:00 pm

Domingo 18: 10:00 am a 6:00 pm

Santiago

-Museo Héroes de la Restauración

Viernes 16: 10:00 am a 6:00 pm

Sábado 17: 10:00 am a 10:00 pm

Domingo 18: 10:00 am a 6:00 pm

-Centro León

Viernes 16: 10:00 am a 7:00 pm

Sábado 17: 10:00 am a 7:00 pm

Domingo 18: 10:00 am a 6:00 pm

-Centro Cultural y Museo Horacio Vásquez (En Tamboril)

Viernes 16: 10:00 am a 6:00 pm

Sábado 17: 10:00 am a 10:00 pm

Domingo 18: 10:00 am a 6:00 pm

-Ctro Convenciones UTESA

Viernes 16: 9:00 am a 6:00

Sábado 17: 9:00 am a 6:00 pm

Domingo 18: 9:00 am a 4:00 pm.

Otras ciudades como Puerto Plata, Moca, La Vega, y el Este, se suman a esta Noche Larga de los Museos con sus actividades propias.