La XXV Feria Internacional del Libro será del 5 al 14 de mayo del 2023 en la Plaza de la Cultura. Enfrentamientos internos, indecisiones, cambios de fechas por conveniencia del país invitado de honor, se registran al día de hoy, a cuatro meses del evento cumbre del Ministerio de Cultura.



“¡Viva Petronilo Flores!.



El grito se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió donde estábamos nosotros. Luego se deshizo.



Por un rato, el viento que soplaba desde abajo nos trajo un tumulto de voces amontonadas, haciendo un ruido igual al que hace el agua crecida cuando rueda sobre pedregales”. Así comienza el cuento que da título a El llano en llamas, del sempiterno Juan Rulfo.



Hay que servirse de la literatura para describir cómo puede haber sido el enfrentamiento, o alguno de ellos, entre la poeta Angela Hernández, Premio Nacional de Literatura y directora del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, y el poeta y viceministro Pastor de Moya.



Las fuentes fiables que han hablado con elCaribe cuentan que “el enfrentamiento es a muerte” (vamos, no literalmente), aunque siendo leales a la novela negra… todo puede ser.



Pastorcito, agobiado de tanto trabajo, se ha tomado vacaciones hasta enero. Que nadie duda que sean merecidas. Pero parece que dejó algunos cabos sin atar. Y la buena de Ángela preocupada por todo lo que hay que hacer y trabajar, no podía esperar que regresara el viceministro, que es el responsable máximo de la feria, y se habría agenciado, gracias a la influencia de terceros cercanos a la ministra, la posibilidad de una cita con Milagros Germán.



Parece que Ángela pensaba que a lo mejor lograría tener camino expedito para sus preocupaciones. Pero la ministra, supuestamente, le habría levantado un muro de concreto: “Cuando yo llegué, Pastor ya estaba aquí. Además a mí no me gusta saltar las jerarquías. Prefiero concensuar”. Le habría dicho, según fuentes muy cercanas al despacho de la ministra.



Cuestión de fechas



Israel es el país invitado de honor de esta XXV Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.



Según la misma fuente, la feria estaba prevista para ser inaugurada el 4 de mayo, pero la embajada de Israel habría solicitado un cambio de fecha, y en vez de comenzar el 4 de mayo, inaugurar la feria el 5 de mayo, día en que se celebra el 75 aniversario de la fundación del estado de Israel.



Yom Ha’atzmaut (en hebreo, «Día de la Independencia») es el día nacional de Israel en conmemoración de la Declaración de independencia del Estado de Israel en 1948, en la cual David Ben-Gurión proclamó el fin del mandato británico y el nacimiento del Estado. Debido a que Israel declaró su independencia el viernes 5 de Iyar —de acuerdo con el calendario judío o 14 de mayo de 1948 según el calendario gregoriano— su celebración es realizada anualmente con el calendario hebreo. Sin embargo, para evitar la profanación del sábado, se puede conmemorar uno o dos días antes o después del 5 de Iyar si cae demasiado cerca del Shabat, dice la camarada Wikipedia.



“La cuestión es que ese fin de semana hay una fecha importante para Israel”, insiste la fuente.

¿Jeannette Miller?



En los corillos culturales se comenta que la feria estaría dedicada a su vez (y ese sería uno de los cabos sueltos) a la intelectual dominicana Jeannette Miller.



La escritora, ensayista, poeta, historiadora del arte, cuyo primer poemario, El viaje, fue publicado en 1967, a los 23 años, aún desconoce si la feria será en reconocimiento a sus aportes a las letras y el arte dominicanos.



Tampoco se ha decidido nada aún.



La Plaza de la Cultura



La Plaza de la Cultura que lleva el nombre de Juan Pablo Duarte será -¡menos mal que se dieron cuenta al fin!- la sede oficial de la XXV Feria Internacional del Libro. Allí existe la infraestructura necesaria, con instalaciones propias del Ministerio de Cultura.



Hay que recordar aquella rueda de prensa del año pasado celebrada en el patio interior del Museo de las Casas Reales, donde quien suscribe, preguntó acerca de lo incómodo y riesgoso de celebrar el evento en la Ciudad Colonial. Aquella vez las explicaciones fueron a dos voces y con toda la pasión. ¡Sería tan bonito que ambas voces reconocieran que quien suscribe tenía la razón!



De hecho aún no se han reunido con el Consejo de Vecinos de los alrededores de la Plaza. Tampoco -según la fuente cercana al despacho de Milagros Germán- se han decidido por los pabellones. Aunque hay idea de un gran super pabellón para albergar todo. Pero es poco probable. Habrá elecciones el otro año. Y hay que mostrarse en la vitrina de la feria.