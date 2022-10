La celebración cuenta con invitados y se venderá álbum con 50 canciones

Conjunto Quisqueya es parte del sonido imprescindible de la Navidad. Lo ha sido durante los 50 años que festejarán este sábado en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua, en una producción de Amable valenzuela.



“Ahí vamos a transmitir toda la historia del Conjunto Quisqueya, a través de todas las épocas. Cómo empezamos cuando éramos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, éramos unos jovencitos. Yo estudiaba administración de empresas, Chucky estudiaba química, Javish también estudiaba administración y Elías llegó después que era maestro de música. Vamos a contar todo eso, y vamos a contar la creación de nuestra música que es una creación de Chucky Acosta, la creación musical”, dijo Abid Melgen.



“Que la nueva generación escuche todas nuestras canciones y la verdadera historia del Conjunto Quisqueya y decir que somos dominicanos, porque todavía hay gente aquí en Dominicana que cree que nosotros somos boricuas”, se rió el descendiente de árabes.



Para Chucky Acosta el momento más difícil de este medio siglo “fue la muerte de nuestro director Anuedy Díaz, pero en el trayecto de nuestro correr nos han sucedido muchas cosas bonitas y buenas. ¡Gracias a Dios que todavía permanecemos en el gusto de la gente!”, expresó.



Sobre el secreto de la permanencia para Javish Victoria probablemente es: “A nosotros nunca nadie nos ha señalado. A lo mejor el secreto está por ahí. Al ser un grupo limpio, pues la gente ve eso con orgullo, además, este grupo representa a la República Dominicana. El grupo se llama ‘Conjunto Quisqueya’ que es el nombre indígena de la República, entonces, se unen muchas cosas. Obviamente el ánimo de uno también tiene que ver a pesar de los pesares. La gente nos ve y nos ve con alegría. Mira, es que la gente, a veces no sabes la dimensión de donde hemos llegado. ¡Hay gente que a veces me ven y lloran hermano! ¡Literal! Lloran pero de alegría, de verme, de vernos a nosotros. Entonces esas son cosas que se logran con el tiempo. Cuando uno empieza musicalmente en estas andadas la meta es pegarte y después qué; ahí viene el problema serio”.



Dijo Chucky: “No hemos conocido la fama pero sí hemos conocido el cariño del público, es el cariño lo que dura más, la fama pasa”.



Elías, el trompetista, opina que la identidad del grupo se debe a “nuestro arreglista Chucky Acosta, que no salió a hacer arreglos a otras agrupaciones. Eso mantuvo el color exclusivo de nosotros y esa exclusividad de arreglos y composición es lo que nos mantiene hasta hoy. Porque sabemos que es un arreglista exclusivo de una agrupación, ese sello es único, no va a variar y eso nos mantiene’’.



El tema que los sacó del cascarón fue ‘’Pónmelo ahí que lo vúa partí’’. “Ese fue el tema que nos sacó del cascarón de Puerto Rico y nos pudieron conocer en República Dominicana , en Venezuela y en Europa y hemos recorrido el mundo a través de ese tema que era un simple limón que lo poníamos ahí y lo partíamos y la gente se creía que era otra cosa”.



Es Chucky quien habla de la recopilación de temas que se va a poner a la venta en el concierto: Se encuentran 50 temas en la nueva producción, hay nuevos y viejos. Hemos ido innovando, es la primera vez que va a salir como un disco, lo recopilamos en una memoria USB.



Javish anuncia que viene un grupo de fanáticos de Puerto Rico.



Y Chucky remata: “Consideramos a Puerto Rico nuestro padre y a Santo Domingo, nuestra madre”. ¡Sea la música!

Datos del concierto

Concierto: 50 años del Conjunto Quisqueya

Artistas invitados: Fernandito

Villalona, Jossie Esteban, Pavel Núñez y Felipe Polanco (Boruga).

Lugar: Teatro la Fiesta

Día: sábado 28 de octubre

Hora: 8:00 pm

Boletas: • Front Stage RD$6,495, numerada, asiento asignado

• Special Guest RD$5,415

• VIP Platinum RD$3,790

• VIP Gold RD$2,710

• General RD$2,165; Balcón RD$1,625