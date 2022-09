El autor de las mejores canciones en español de la historia, pondrá voz y piano a temas que creó para los artistas como Raphael, Julio Iglesias, Luis Miguel y José José, entre otros

El reconocido compositor, arreglista y productor musical español Manuel Alejandro continuará celebrando los éxitos de su prolongada carrera con “Te voy a contar mi vida”, un único encuentro, en un escenario único, en un momento irrepetible, que llegará a Santo Domingo bajo la producción de Skypro, del empresario Pedro García.



Con escenario en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, el encuentro con el público dominicano del compositor de más de 600 canciones se llevará a cabo el 4 de noviembre, a las 8:30 de la noche.



Con “Te voy a contar mi vida”, Manuel Alejandro ve cumplido su sueño de contar y cantar sus canciones, a solas con su piano. El pasado mes de abril tuvo la oportunidad de, por primera vez, estar en un escenario con sus propios temas, deleitando al público que abarrotó el Teatro Real de Madrid.



Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez, su nombre de pila, es considerado como “El Escribidor” de las mejores canciones de la historia. Ha compuesto éxitos como “Cuando tú no estás”, “Qué sabe nadie”, “Dueño de nada”, “Lo mejor de tu vida”, “Que no se rompa la noche”, “Señora”, “Ese hombre”, “Soy rebelde”, “Háblame del mar, marinero”, “Si amanece” y “Cómplices”, entre muchas otras.



Sus letras y melodías se han convertido en canciones emblemáticas de la música en español, a través de las voces de grandes e icónicos artistas como Luis Miguel, José Luis Rodríguez “El Puma”, Rocío Jurado, José José, Basilio, Emmanuel, Plácido Domingo, Julio Iglesias, Nino Bravo y Alejandro Sanz, para quienes también ha realizado arreglos, composiciones y producciones de discos completos.



A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio de Honor en los Premios de la Música, otorgado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música de España; el Grammy Latino, en honor a su carrera; la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgado por el Consejo de Ministros de España; fue nombrado Hijo Predilecto de Jerez, donde desde 1987 hay una calle dedicada a él; y en el 2021 recibió el premio Bandera de Andalucía, concedido por la Junta de Andalucía.



Las boletas para disfrutar de “Te voy a contar mi vida” estarán a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional a partir de la próxima semana.



