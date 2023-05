El fotógrafo cubano, radicado en Santo Domingo, inaugurará el jueves 1 de junio su muestra personal, presentada por Freddy Ginebra. Podrá verse hasta el 31 de julio.



¿Es tu primera exposición?

No, esta será mi segunda exposición, la primera fue en Foto Imagen 2022, cuando Mayra Jhonson fue la persona que apostó a mi arte incluyéndome como invitado. Le estoy muy agradecido por todos sus consejos.



Por qué se llama Espejo?

El título “Espejo” llega tratando de buscar una palabra que resumiera mi pasión por la fotografía, y va de eso mismo, de lograr que sea el espejo de lo que siento que debo decir, transmitir, expresar, fusionado con ser el espejo de la realidad que me rodea.



¿A qué otros fotógrafos tomas como referencias?

Serían muchos pero siento que Steve McCurry , Sebastião Salgado y Raúl Cañibano son los referentes más fuertes.



¿Qué estudiaste?

Estudié Licenciatura en Educación de la Legua Extranjera Inglesa. Me gradué y luego la fotografía me atrapó, pasé varios cursos en la escuela de fotografía creativa de la Habana( EFCH) ,otros aquí en la Escuela de Diseño de Chavón. Pero desde pequeño crecí con las ideas de las fotos y los consejos de mi papá, mi mano derecha en todos los proyectos fotográficos con su experiencia como fotógrafo.



¿Qué te da República Dominicana en cuanto a objeto fotografiable?

La República Dominicana fotográficamente brinda escenarios que son sueños por ser capturados y a su vez me ha dado el reto más grande que he experimentado. Es un proceso conocer, entender y poder crear acerca de una cultura y realidad completamente nueva para mí.



¿Qué otras manifestaciones te provocan la creatividad?

Conecto mucho con la música, me abstrae, me transporta. Pero en el arte en su totalidad siempre hay algo, una escena, un verso, una película, una obra teatral que me regalan fotos o proyectos fotográficos para ser creados.