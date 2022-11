La comedia “Me caso con tu ex”, escrita por Irving Alberti es dirigida por Manuel Chapuseaux y sube este fin de semana al escenario de la Sala Máximo Avilés Blonda.



”¡Me caso con tu ex!”, es la primera obra de teatro escrita por Irving Alberti la cual se presentó en el año 2019 y que narra la historia de cinco amigos que te harán reír y te moverán todas tus emociones.



La comedia está protagonizada por Joséguillermo Cortines, Pepe Sierra, Javier Grullón, Kenny Grullón e Irving Alberti.



La pieza regresa gracias a su éxito alcanzado y asistencia del público, con tres funciones el 18, 19 y 20 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes.



“Lo primero que yo quería era provocar una reunión de cinco amigos. Cinco amigos totalmente diferentes y caóticos. Que somos Kenny y Javier Grullón, Joséguillermo, Pepe Sierra y yo”, contó Irving Alberti a quien suscribe.



“Que son Bryan, Ramón, Roberto, Samuel y El Viejo”, apunta.



Reconoció en la conversación que” llevaba meses pensando cómo la iba a terminar de desarrollar, porque como comedia iba muy bien”.



“Tú te estabas riendo -dice de sí- pero yo decía ‘hay que buscarle algo’. Y me dije, hay algo ideal. Lo que ha dividido a la gente toda la vida. ¡Aquí hace falta una mujer!”, expresó.



“Pero como a mí me gusta jugar con los prejuicios de la gente y volarle la cabeza a la gente. Que después de ver la obra salgas con ideas diferentes a las que has tenido durante toda tu vida, dije, pongo esta mujer que resulta que sea ex de uno de ellos, por ahí viene el caos y mientras todo el mundo le está cayenedo a la mujer… al final la gente dice: ‘no, pero espérate, viéndolo desde ese punto de vista, el que está mal soy yo”, expresa rocambolesco, tratando de no entregar la esencia del misterio.



“Cuando salgan del teatro, se van a sentir mal de habernos juzgado a todos.



Javier que es el menor de todos, lo vana a avejentar un poco para el papel que tiene que hacer.



“Se supone que somos un grupo de amigos que somos todos de la misma edad y que estudiábamos en el mismo colegio. Y Kenny es ese taxista que nos llevaba en nuestra primera juventud, ¡ya tu sabes! Era el que nos llevaba a los lugares de mala muerte, a los bonches. Nos iba a buscar. Era el cómplice de uno”, asegura.



Javier Grullón reconoce que para él “ha sido una transición bien chula, porque antes el mismo Irving en las entrevistas llamaba a que nos apoyaran: ‘miren, esta es la nueva generación’, y yo siento que a pesar de los años, ellos me fueron impulsando a crear mi carrera desde que comencé”.



“Yo nací en un escenario. Yo crecí en los camerinos ayudando a mi papá en las obras. Mis castigos eran de que si yo me quemaba en una materia, no tenía permiso de ir al teatro a ver a papi. Y eso me afectaba”, manifestó.



Según el hijo de Kenny Grullón: “A través de los años he creado una relación de primero el muchacho, que tenía esa admiración por ellos, a luego ser el colega, un poco colao ahí porque estaba comenzando; a luego tener un cierto respeto de ellos hacia mí. Eso de cierta forma da una confianza de poder hacer el trabajo a un nivel”, explicó.



Narra que en los ensayos cuando estaban leyendo había algunas cosas que eran de la época de ellos. “Pero lo que a mí me interesa de este proyecto es que al tener que subir un poco la edad, hace que el reto sea un poquito más grande. En no verme como un muchacho de 30 años. ¿Entiendes?”.



Su padre Kenny recuerda: “Cuando Javier me sorprendió e hizo el casting para High School Musical. Recuerdo que yo estaba con los lagrimones así, porque el tipo se estaba comiendo aquello. Y viendo el potencial que tenía mi hijo. Y para mí fue de mucho orgullo. A partir de ese momento Javier y yo somos colegas. Nunca me ha pedido ayuda en cómo hace un personaje”, finaliza.

Algunos detalles sobre la obra y dónde verla

Obra: Me caso con tu ex

Autor: Irving Alberti

Director: Manuel Chapuseaux

Lugar: Sala Máximo Avilés Blonda, Palacio de Bellas Artes

Días: 18, 19 y 20 de noviembre

Horas: 8:30 pm /dom. 7:00 pm

Boletas: RD$1,000 y RD$2,000

Boletería: Uepa tickets, CCN, Nacional y Jumbo.