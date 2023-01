“La Flaca” de Orange is the new black, es la actriz dominicana invitada al Festival de Cine Global

Nacida en Queens, hija de dominicanos, Jackie Cruz llamó la atención del público con su papel de La Flaca en la serie de Netflix Orange is the new Black. Invitada al XV Festival de Cine Global de Santo Domingo, conversó con elCaribe.



Nació en Queens, pero vivió en Santiago…

Nací en Queens, pero a los 6 años me mudaron a Santiago y me crié allí hasta los 15. Fui al Colegio María Monegro. Mis padres son dominicanos.



¿A qué edad volvió a Estados Unidos?

A los 15 años. Mi mamá quería que yo hiciera el bachillerato en Estados Unidos. Pero ella quería también que yo fuese actriz, que mis sueños se volviesen realidad. Y dijo ¿adónde podemos ir? ¡A Hollywood!. Así que a los 16 nos mudamos a Los Ángeles. Fui a un colegio que se llama Hamilton Music Academy. Antes había estudiado por diez años el saxofón en el Centro de la Cultura de Santiago. Así que entré por el jazz en el saxofón.



Pero a los 16 o 17 Ud. se fue de la casa de su mamá. ¿Cómo fue eso?

A los 16. Era la primera vez que vivía con mi mamá sola. Ella me tuvo a sus 16 años. Y entonces mis tías -que también son mis madres- me criaron. No voy a decir el nombre: tía Madelin, tía Lily, tía Lucy, mi madrina Dayana. Ellas me criaron. Así que por primera vez estaba con mi mamá. Y ella tenía un montón de reglas. Y yo dije: ‘No,no,no, no’. Así que me fui de la casa. Vivíamos en Los Angeles en un apartamentico-estudio. Tomaba el bus para ir a mi escuela. Como a una hora. Me fui a la calle, al principio a un apartamentazo con una amiga. Su mamá le mandaba dinero. Un buen día la mamá dejó de mandarle dinero y yo volví a la casa de mi mamá con mi amiga a ver si podíamos vivir ahí. Y mi mamá me dijo “¡Ah!, ¿pero tú no querías ser adulta? ¡Ve a ser adulta! Eso sí, abrázame porque te puede pasar algo”… Y algo me pasó…



Algo le pasó… algo muy grave…

Tuve un accidente de auto con el carro donde vivíamos. Si no teníamos donde quedarnos en casa de algún amigo, pues nos quedábamos en el auto. Salí volando por la ventana, porque no tenía el cinturón puesto. Así que estuve que someterme a una cirugía cerebral.



¿Y estuvo en coma?

Sí, caí en coma por 72 horas. Le dijeron a mi mamá que yo no iba a sobrevivir. Y ella dijo que sí. Que me dieran un chance. Yo no podía respirar por mí misma. Lo recomendable era que me hicieran una traqueotomía para salvar mi vida. Mi mamá pidió que me dieran otro días más, porque si me sometían a la traqueotomía, me iban a arruinar la voz, y yo era cantante. Así que me dieron un día más. Pues al día siguiente comencé a respirar por mí misma. Comencé a revivir. Después de dos semanas de estar entubada, me levanté no me reconocía. No tenía cabello, tenía la cara virada, los ojos torcidos. Me miré y no quería vivir… Quise quitarme la vida…



Recuerdo que mi mamá me dijo que ahora era cuando más debía esforzarme, porque Dios me había salvado la vida y que estaba aquí por una razón. Y si no fuera por mi mamá no estaría aquí.



Me fui a un hospital de rehabilitación. Allí conocí a una muchachita en una silla de ruedas. Los médicos le dijeron: ‘Mira, hay una niña que no desea vivir, ¿tú le puedes hablar?” y ella entró en su silla de ruedas a mi habitación, y me dijo: “¡Tú sí eres bonita!”. Y yo empecé a llorar. La niña estaba viendo algo en mí que yo no veía. Desde ese día comencé a caminar, a correr, ayudar en el hospital. Ella se llama Melly Moreno, es mexicana, y somos mejores amigas todavía. De hecho, tengo escrita una serie sobre nuestra relación, que estoy tratando de vender ahora.



¿Y qué edad tiene ella ahora?

Ella cumplió 30 años. Sigue en silla de ruedas, pero es la más bonita del mundo. Ella no puede mover la mano pero se maquilla ella misma. Me hizo el mío acostada. Hicimos un video juntas. Si ves mi canción “Melly 16”, ella aparece en el video. Quiero hacer una película sobre eso. Ahora estoy aprendiendo a escribir guiones. Quiero hacer un corto aquí en República Dominicana. La gente no sabe que soy dominicana. Tengo familia puertorriqueña, tala vez crean que soy puertorriqueña, pero soy dominicana. En Hollywood si no eres mexicana como que no te dan mucho trabajo. Y hasta “La Flaca” (su personaje de Orange is the new Black) era mexicana.



Iba a preguntarte por La Flaca, quizás el personaje más emblemático que has hecho. ¿Cómo llegaste a la serie?

Lo bonito es que había dejado de actuar en 2006 porque dije: ‘Ok, estoy en Hollywood, solo soy la novia de los gangsters, o tengo una línea aquí, otra allá. No me están dando papeles suficientes. Mi propio agente me decía ‘es que no pareces mexicana y no sé qué hacer contigo’. Tenía el cabello largo, rizado, vine a Repúublica Dominicana y tenía ese colorcito. No me daba muchas oportunidades. Así que me enfoqué en mi música, que me llevó a Miami, viví un año. Luego a Nueva York, allá trabajaba de mesera. Una amiga tenía un mánager y le dije, quiero tratar de nuevo después de no actuar por seis años. Eso fue como en 2012. El primer casting fue para La Flaca, que tenía dos líneas. Fue Fighty Latina (una latina de fuego). Tenía una amiga mesera que me daba mucha risa y yo le había dicho, ‘un día voy a hacer de ti en la televisión’. Así que en esas dos líneas de personaje la imité a ella. Me dijeron “¡wao eso fue increible!”. En el casting fui la primera en llegar y mi hermano que vive en Nueva York me ayudó al acento de allí, porque el mío era muy Hollywood, según él. Dos semanas después me llamaron para hacer nada más ese día. Peleando con una de las chicas, y yo le dije vamos a pelear de verdad, hay que hacer que se vea real. Tú me das de verdad y yo te doy. Al otro día yo estaba adolorida. ¡Porque en la vida real ella sí me gana! Así fue como pasó. Y Orange… era uno de los primeros show streaming de Netflix. Era como un experimento. Probaban caracterizaciones de diferentes personajes. Y cuando encontraron a Maritza y a mí, como que vieron una luz ahí.



Hiciste también un reality en Miami

Sí con Kourtney Kardashian hice par de episodios. Kloe & Kourtney.



Ahí te diste un beso con Kourtney…

(Ríe) Yo no hablo mucho de eso ya. Ahora nos vemos en Hollywood, ‘hola Jackie’, ‘hola Kourtney’, pero no es que seamos amiguísimas.



¿Te pesa? ¿Lo harías ahora?

Creo que tal vez no. estaba joven y de verdad no me gustaban los hombres en ese tiempo, porque me pegaron mucho cuerno. Estaba gozando la vida en ese momento.

