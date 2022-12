Melisa Bonetti, primera dominicana solista clásica en el Carnegie Hall

Email it

La mezzo-soprano domínico-estaodunidense Melisa Bonetti será la primera dominicana en cantar como solista clásica en el Carnegie Hall.

Melissa Bonetti integrará el grupo de voces que integra un montaje de piezas de Margaret Bonds y J.S. Bach el venidero 11 de diciembre en el afamado escenario neoyorkino. The Ballad of the Brown King (Bonds), Christmas Oratorio Part V y Magnificat (Bach) forman parte del repertorio.

Melisa Bonetti es de padres dominicanos. Su formación profesional inició en Estados Unidos: La Escuela La Guardia de presentaciones y artes. También estudió en Queens College Aaron Copland School of Music, Bachelors, Master en el Conservatorio de música de la Universidad de Cincinnati. Domina una maravillosa presencia en la voz media baja pero también se eleva fácilmente hacia el cielo.

Es conocida por su serie mini serie de recitales virtuales durante la pandemia con las que apoyó a una organización diferente de educación musical en comunidades minoritarias y presenta en gran medida el repertorio hispano.

Más de Melisa Bonetti

Melissa Bonetti ha demostrado su versatilidad en conciertos con la Filarmónica de Lexington, la Orquesta Sinfónica de Queens, la Sinfónica de Richmond, la Filarmónica de Dayton y la Orquesta de Queens College en obras como la de Mozart. Réquiem y de Handel Messiah, El Amor Brujo, De Beethoven Misa Solemnisy selecciones de Das Knaben Wunderhorn.

Otros papeles que ha interpretado incluyen Die Knusperhexe en hansel y gretel, Mercedes y el papel principal (portada) en Carmen, Lilith en Drácula; Líneas de sangre (estreno), Clare en Una mujer en Marruecos (estreno), Emelda en Champion (taller). Asimismo en Alisa en Lucia di Lammermoor, Delilah (portada), Wowkle in Fanciulla del Oeste, Abuela en La Vida Breve, Maria Maddalena en Galileo Galilei, Emilia en Otello y Flora en La Traviata. También se cuentan Marcellina en Le Nozze di Figaro, Isabela en La Hija de Rappaccini, Federico García Lorca en Ainadamar, y Maddalena en Rigoletto.

Melisa Bonettiestuvo presente en los escenarios de Union Avenue Opera, Nashville Opera, Opera Columbus, Dayton Opera y Dayton Performing Arts Alliance. También en el Kentucky Opera, Cincinnati Opera, Queen City Opera, Cincinnati Chamber Opera, Des Moines Metro Opera y el Shippensburg Festival.