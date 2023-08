La trayectoria de 58 años delante del público con su acordeón, de Fefita la Grandehan sido reconocidos por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través del Viceministerio de Extensión y Vinculación Social.



Próxima a cumplir 80 años, lo que debe ocurrir este 18 de septiembre, Manuela Josefa Cabrera Taveras, más conocida como Fefita La Grande, ha sido receptora de un merecido homenaje que se le había otorgado en 2022, por sus aportes a la música dominicana durante medio siglo, que no había recibido.



El ministro del MESCYT, Franklin García Fermín, calificó a la músico como “estrella del merengue dominicano”, que a lo largo de su notable carrera artística ha disfrutado de varios nombres, entre ellos; La Vieja Fefa, Fefita la Grande y La Mayimba, el sobrenombre con el que más se identifica.



Resaltó que la connotada acordeonista dominicana, nació en San José, Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez. Inclinándose desde muy temprana edad a la música, tocando el acordeón de su padre, quien también fue músico.



“A la edad de 7 años Fefita ya era reconocida en su comunidad por su talento, sin embargo no fue hasta los 9 que amenizó su primera fiesta, más adelante en la adolescencia fue aclamada por numerosos artistas de renombre”, subrayó García Fermín.



Recordó que “La Mayimba” fue la primera artista femenina Dominicana en llevar el merengue típico a Europa.



“Para mí es un inmenso placer dirigirme a tantas personalidades, me siento súper feliz, orgullosa y contenta de representar a la mujer dominicana en cada parte del mundo que he potito visitar, gracias a mi público que me ha seguido por tantos años”, agradeció Fefita La Grande. “Este reconocimiento lo voy a poner en un lugar muy especial, no importa cuantos tenga, a éste le abriremos un espacio importante”, concluyó.