Acaba de presentar su libro de aforismos “Ejercicios de resistencia” en el que reflexiona sobre la cultura

Antes no quiso hablar, cuando fue cancelado de un plumazo del Ministerio de Cultura, entre otros intelectuales de gran valía. La presentación de su libro “Ejercicios de resistencia” en una feria del libro celebrada en San Cristóbal sirve de ocasión para la conversación.



Usted acaba de presentar en la Feria del Libro de San Cristóbal su libro Ejercicios de resistencia. ¿De qué va el libro?

“Ejercicios de resistencia” es un libro de aforismos y fragmentos publicado en diciembre de 2022 por Editora Búho que reúne en su mayor parte textos escritos y publicados en la prensa nacional durante el período de pandemia que a todos nos tocó sufrir. El libro da cuenta de una experiencia de vida transmutada en escritura y pensamiento. Es una reflexión sobre la resistencia (o “resiliencia”, como se le llama hoy) en una situación cuasi límite como lo fue el confinamiento en pandemia. Es el quinto libro que publico.



¿Cómo ha sido su experiencia cultural en lo que va de siglo? Imagino que está de acuerdo con que han ocurrido avances…

Como otras experiencias en otros ámbitos de la vida, ha sido una experiencia diversa y contradictoria, de búsqueda constante, de esperanza y desencanto, de entusiasmo y decepción. Ha ocurrido ciertos avances en materia cultural, en algún que otro período o gobierno (no en este, ciertamente). Pero a los avances han sucedido retrocesos. Como en la historia misma, no hay progreso cultural alguno.



¿Cómo evalúa la praxis cultural actual?

Hay una acción cultural prometedora y esperanzadora en su diversidad. Pero esa acción no es oficial, ni estatal, ni pública. No viene del gobierno, ni de su ministerio de Cultura (que no representa para nada la cultura dominicana); viene más bien de una gestión cultural independiente, social y comunitaria, de gestores, grupos y entidades que practican por todo el país una especie de praxis cultural alternativa e innovadora.



¿A qué usted cree que se debe la falta de interés de algunos gobiernos hacia la cultura?

No son algunos gobiernos: son casi todos los gobiernos y los gobernantes (con pocas excepciones). La falta de interés no es sólo indiferencia, insensibilidad: es también ignorancia. A la clase política y económica gobernante en el país nunca le ha interesado realmente la cultura más que como instrumento de dominación, o entretenimiento para las masas (la cultura-espectáculo), o adorno estético, o negocio lucrativo. Nunca la ha visto como un elemento identitario vital, ni como una fuerza emancipadora, ni como parte esencial de todo desarrollo humano integral.



¿Cuál cree que es el mayor defecto de la clase intelectual dominicana?

No hay un defecto mayor: hay muchos grandes defectos. Su impostura, su ambigüedad, su falta de independencia, su escaso espíritu crítico, su relación subordinada con el poder, su actitud dócil y sumisa. Su lambonismo con un poder que nunca ha respetado ni el conocimiento ni el trabajo intelectual. Los intelectuales dominicanos no son críticos: son apologistas.



¿Qué es necesario para lograr lo que piensa que deba ser el desarrollo cultural de país?

Lo primero es pensar de nuevo el tema de la cultura, repensarlo a fondo, abierta y radicalmente, sin medias tintas, sin prejuicios. Repensar la gestión cultural, el modelo o los modelos, las políticas culturales, públicas y oficiales, pero también privadas e independientes. Mantener el sentido crítico, la independencia de criterio, la libertad de pensamiento. Empezar a ejercer de verdad la crítica cultural e institucional. Incómoda sí, pero necesaria y urgente. Hay que tener algo bien claro: un país que quiere ser algún día de primera no puede tener a la cultura de quinta.



Si fuera ministro de Cultura ¿qué es lo primero que haría y cómo buscaría que lo recuerden al pasar por el cargo?

Estimado Alfonso. Nunca me ha interesado ese puesto y nunca lo tendré. Uno no debe aspirar al buen recuerdo, sino al generoso olvido. Que al final lo devora todo.

