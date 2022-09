El cantautor colombiano Manuel Medrano traerá su “Eterno Tour” a Santo Domingo y Santiago

Manuel Medrano traerá poder, rock en español, letras profundas y su voz barítono a República Dominicana con su Eterno Tour, que llega en dos fechas para el disfrute de los dominicanos este 17 de septiembre, al Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico y el 16 al Parque Central de Santiago.



Su regreso, por tercera vez al país, y el reencuentro con los dominicanos le provoca algo bonito en su ser. “Siento una nostalgia. Pero cómo decirlo, una nostalgia linda de verlos a todos y que me den este recibimiento en República Dominicana”, dijo el cantautor durante un encuentro con la prensa en el Atrio de la plaza comercial Downtown Center.



Es autor de éxitos como “Bajo el agua”, “Una y otra vez”, “La mujer que bota fuego”, entre muchas otras más que se caracterizan por ser profundas y románticas. En una conversación más privada con elCaribe reveló que cada una de ellas son inspiradas en sentimientos propios que ha vivido en diferentes etapas de su vida.



“Me inspiro mucho en la mujer, en el amor, en los sentimientos de pareja, pero puntualmente, mi proceso creativo está muy dirigido a lo que siento. No hay una canción que diga, ‘no es que yo me imaginé’, no, todas son historias reales con cosas que yo he sentido de verdad”.



Agregó que es fan de vivir, de “poder tener cada día 24 horas para respirar de nuevo, para sentir, para vibrar con todo lo que me rodea. Básicamente eso es lo más inspirador del mundo”.



Sin dejar atrás sus raíces, su cultura, ni su bandera, le agrega una pizca de Colombia a cada una de sus creaciones. “La colombianidad está en cada una de mis canciones, la forma en la que digo las cosas, como narro cada situación, ese realismo mágico y esa metáfora, creo que es algo que se maneja en toda la gramática latina, pero los colombianos tenemos una forma particular de decirlo y se ve reflejado en eso, en mi forma de decirlo y en mi forma de cantarlo. Las melodías son bastante extrañas, digamos que siempre son muy únicas y muy autóctonas”.



Álbum y tour



El artista habló de lo que significa para él lo “Eterno” de su tour y de su nuevo álbum, indicando que es una palabra que tiene mucho poder y que de cierto modo las personas tratan de evitar, advirtiendo que “es importante que tengamos en cuenta que somos parte de todo, que si el universo es eterno, nosotros somos eternos con él, así como la música, como el sonido, creo que todo está destinado a ser y eso es eterno”, resumió sobre el álbum de 12 canciones.



Agregó que “nos hace falta despertarnos todos los días y sentir que tenemos un corazón, un estómago, unas piernas, unos brazos y unos ojos, y no, nos despertamos y cogemos el celular y no nos importa qué hay dentro de nosotros ni qué hay allá afuera. El universo es eterno y así como nosotros tenemos un corazón, creo que el corazón del universo es la tierra y nosotros hacemos parte de él”.



Este disco se grabó en medio del confinamiento, en uno de sus lugares favoritos. Primero en un estudio en Colombia y luego se trasladó todo el equipo a México a terminarlo. Lo especial de ello es que se dio en escenarios parecidos, “un estudio en las montañas”, paisaje que también utiliza para “hacer yoga, para descansar y ejercitar la mente, el cuerpo y el alma”.



“Se puede reflejar en el álbum. Tiene muy buena energía y puede narrar un poco de la historia de la música con la que yo crecí y estoy muy contento de que este álbum me haya enseñado que nosotros podemos afrontar cualquier adversidad y hacer lo que queramos. Es un álbum que invita a muchos a decir ‘sí se puede’”.



La columna vertebral de “Eterno” es el rock en español, pero lo que lo hace más interesante es que incluye melodías de los géneros con los que creció, entre ellos el bambuco, bolero y champeta, que es música autóctona de la tierra donde nació, Cartagena. “Creo que eso produce algo en mí. También soy muy de explorar y amo los diferentes géneros con los que crecí, por eso también trato de imprimirlos en la música que hago”.



Poder desarrollar el Eterno Tour “ha sido un sueño hecho realidad” para Manuel, porque esta sería la primera vez que hace una gira desde Colombia, con toda su banda y equipo técnico, para cantar en vivo todas las canciones de su primer y segundo álbum. “Es muy emocionante tener la posibilidad de vibrar con la gente que conecta con mi música”.



Lo especial de traerlo aquí es haber llegado a la conclusión de que al igual que él, los dominicanos son muy románticos y cree “que estamos conectados desde la misma raíz que es el corazón”, por lo que espera seguir trayendo su música a este tropical país”.

A los dominicanos

Estoy muy agradecido de que la gente de República Dominicana haya abrazado mi música y me reciba siempre con tanto cariño”