Muere la actriz Anne Heche una semana después de sufrir un accidente de auto

La actriz estadounidense Anne Heche falleció este viernes a los 53 años, una semana después de sufrir un aparatoso accidente de auto mientras conducía a gran velocidad por las calles de Los Ángeles (EE.UU.).

La noticia fue primero anunciada por su amiga Nancy Davis en una publicación de Instagram y posteriormente la familia confirmó la muerte cerebral de la actriz. Heche sigue conectada a las máquinas que permiten que su corazón siga latiendo para mantener sus órganos viables para donaciones.

«Hoy perdimos una luz brillante y un alma amable y alegre, una madre cariñosa y una amiga legal», añadió el representante de la familia de la actriz, que deja dos hijos, de 20 y 13 años.

Anne Heche saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela «Another World», por la que ganó un Emmy.

Luego protagonizó varias películas independientes, algunas con gran repercusión popular como «Psycho» (1998), «I Know What You Did Last Summer» (1997) y «Six Days, Seven Nights» (1998).

Sobre las tablas, llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway «Twentieth Century» y también concursó en el programa «Dancing With The Stars», uno de los formatos más populares de la televisión estadounidense.

Heche mantuvo sonadas relaciones con la actriz y presentadora Ellen DeGeneres y con el actor James Tupper.

En su horizonte profesional tenía pendiente el estreno de la película «Girl in Room 13», en la que interpretaba a la madre de una hija secuestrada por una red de trata de mujeres. El canal de televisión Lifetime ha confirmado que emitirá la película.

La actriz fue ingresada en el Hospital West Hills el viernes 5 de agosto, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista (Los Ángeles) y el vehículo acabó envuelto en llamas.

De acuerdo con la Policía, el automóvil iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a Heche.

Antes del incidente, varias cámaras de seguridad la grabaron conduciendo de manera temeraria por una zona residencial.

De hecho, se vio implicada en dos accidentes al chocar primero contra un auto y después contra un garaje del que huyó mientras un vecino le gritaba, según se aprecia en un video difundido en internet.

Por otro lado, la Policía de Los Ángeles (LAPD) está investigando si la actriz conducía bajo los efectos de las drogas antes del accidente de tráfico del pasado viernes.

La Oficina de Información Pública de la Policía angelina confirmó este jueves a los medios de comunicación que los análisis de sangre revelan la presencia de drogas, aunque se necesitan «pruebas adicionales para descartar otras sustancias administradas en el hospital».

Durante años, Heche habló de sus problemas de salud mental, que condensó en un libro, «Call Me Crazy» («Llámame loca», en inglés), publicado en 2003, después de ingresar en un centro de rehabilitación.

En sus memorias contó que su padre abusó de ella antes de fallecer en 1985 por complicaciones del virus VIH y que ese mismo año su hermano mayor murió en un accidente de tráfico que ella siempre creyó que se trataba de un suicidio.