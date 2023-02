Los días viernes 10 y sábado 11 de febrero Fernando Rodríguez de Mondesert y Fermín Ceballos recibirán reconocimientos, de manos de una delegación del New Orleans Jazz Museum.



El creador de Jazz en Dominicana, Fernando Rodríguez de Mondesert y el músico dominicano Fermín Ceballos, recibirán a Greg Lambousy, director general del New Orleans Jazz Museum, y Taslya Mejia, directora de Eventos y Relaciones Exteriores de esa institución, quienes harán entrega de ambos reconocimientos.



La visita persigue también estrechar lazos culturales entre New Orleans y República Dominica, expresó Rodríguez de Mondesert a elCaribe.



Fernando explicó que recibirá el Creative Spaces Award el viernes 10 en medio del evento de jazz semanal Fiesta Sunset Jazz, en el hotel Dominican Fiesta.



Por su parte Ceballos recibirá el Jazz Ambassador Award el sábado 11, acompañado de sus familiares, amigos y público, durante su concierto en Casa de Teatro.



El Premio Espacios Creativos, que le será otorgado a Fernando Rodríguez de Mondesert, es en reconocimiento a su labor como un embajador del jazz para República Dominicana y haber sido capaz de crear espacios para su desarrollo y difusión durante estos 18 años, desde que fuera creado el proyecto Jazz en Dominicana.



A finales de octubre del 2006 Fernando Rodriguez De Mondesert creó Jazz en Dominicana, dedicado a informar, promover, posicionar y desarrollar el jazz en República Dominicana y el jazz dominicano alrededor del mundo. El blog Jazz en Dominicana ha informado a lectores de más de 55 países en más de 2,160 artículos, reseñas de conciertos y festivales, entrevistas, biografías, fotos y otros sobre los músicos de este país. Es el único medio 100% dedicado a este género en el país. Y a través de sus espacios, que ofrecen jazz en vivo semanalmente, han logrado presentar más de 1,350 eventos. Actualmente las sedes son: Fiesta Sunset Jazz (desde 2009); Jazz Nights at Acropolis (desde 2017); y, los Jazzy Tuesdays (desde 2021).



En 2019 fue uno de los 7 ganadores en los Global Blog Awards, y uno de los premios fue la publicación de un libro, que se realizó en febrero de 2020. Jazz en Dominicana: Las Entrevistas 2019 fue publicado por Ukiyoto Publishing Co., y está disponible en Amazon. Desde entonces se ha agregado tres nuevos títulos: Mujeres en el Jazz … en dominicana; Jazz en Dominicana: Las Entrevistas 2020; y Jazz en Dominicana: Las Entrevistas 2021. Próximamente saldrá su quinto libro: Jazz en Dominicana: Las Entrevistas 2022.

Premio Embajador de Jazz a Fermín Ceballos

En reconocimiento a su colaboración con el New Orleans Jazz Museum y por ser un excepcional embajador de la música latina en EE.UU. y la fusión con la música de Nueva Orleans. Realizó estudios de música en la UASD. Toca el acordeón, guitarra y piano. Habla y canta en tres idiomas: español, inglés y portugués. Ha sido reconocido dos veces por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. En el 2020 junto la alcaldesa de New Orleans, Latoya Cantrell, a través de su oficina Embrace the Culture desarrolló Hispaniola-live, evento llevado a cabo en el New Orleans Jazz Museum, creando oportunidad para otros artistas latinos de presentar su arte y talento en esta ciudad.