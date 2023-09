Es una ciudad que no pierde su acentuado glamour. Millones de turistas llegan de todas partes del planeta

Nueva York, EE.UU. Sí, la proclama se repite por enésima ocasión: La ciudad de Nueva York sigue siendo “La Capital del Mundo”.



Según informes aportados por gerencias de hoteles, a Nueva York -que es la ciudad con más habitantes de Estados Unidos con una población de 8.9 millones de personas- llegan cada año entre 52 y 55 millones de turistas.



Este periodista, en su estancia de casi un mes en esta urbe y que tiene su final en apenas horas, hizo un amplio recorrido por las principales avenidas de la también llamada con el bautismo de La Gran Manzana.

La Quinta Avenida, quizás la vía de mayor circulación de peatones y abarrotada de tiendas, restaurantes, cines, salas de teatro y centros de diversión, también es sindicada como la vía más emblemática de NY. ¡Y la gente queda anonadada de tanta vistosidad, limpieza y atractivos por doquier! Mientras que el histórico Times Square, la zona que “nunca duerme”, recibe a sus parroquianos con inusitado entusiasmo.



José Alduey Sierra, veterano periodista dominicano, pero con más de treinta años con residencia en EE.UU., dice: “Si usted viene a Nueva York y no visita, aunque sea por una hora, esta zona de Times Square, entonces olvídese, que usted no ha venido a Nueva York” (risa).



El gran centro



Times Square ocupa el gran centro del Bajo Manhattan (el emblemático Downtown, que opera entre las calles 43 y 44, bordeando la Broadway y la Séptima Avenida), es la zona donde hay más gente -que llega de varios estados en su calidad de turistas-, se mantiene como el lugar con más afluencia de personas de todas las edades.



“Y cuando llega la noche, desde que empieza cerca de las seis y media pasado meridiano, Times Square se pone más atractivo con todo su especial ambiente”, postuló Alduey Sierra quien no tiene “contabilizadas” las veces que ha estado por el histórico lugar neoyorquino, pero sí que lo disfruta en cada ocasión que lo visita junto a su familia y amistades.



Con sus cosas buenas y malas, pero más buenas que malas, esta metrópolis estadounidense se sale “del montón” y establece claras diferencias con las demás ciudades del universo.

Tradición que permanece y se celebra en grande

Como en todos los países, Estados Unidos -aunque tenga una ciudad de altos vuelos en los segmentos económicos, social, cultural y de diversión a todos los niveles como lo es Nueva York-, tiene sus problemas con los cuales las autoridades tienen que lidiar.



En una declaración reciente, Eric Adams, alcalde de esta ciudad, afirmó que “la crisis migratoria destruirá a Nueva York”. Quizás Adams exageró, pero la realidad es -y de ello están conscientes líderes comunitarios dominicanos y de otras nacionalidades, especialmente hispana- es que más del 90 por ciento de los inmigrantes en EE.UU. contribuye con el desarrollo de la gran potencia del Norte. Respecto a la generalidad de lo que se observa en todas las épocas, Nueva York y su gente no frenan sus actividades. Un ejemplo lo constituye la celebración que cada 31 de diciembre, como una forma de despedir el “año viejo”, los neoyorquinos, sin importar estatus social, realizan en la zona de Times Square, para recibir el Nuevo Año.



Como lo ha reseñado la prensa, desde temprano (el 31 de diciembre) cientos de miles de personas se agolpaban en el entorno de Times Square para esperar el cañonazo que pone fin al año que se va y recibe al Año Nuevo. ¡Es cosa de locos la algarabía!

Dato

Si usted nunca ha pisado tierra newyorkina, pero algún día llega por estos predios, no dude en responder en positivo la pregunta: ¿Nueva York sigue siendo La Capital del Mundo? No vacile y responda que “sí, es lo que estoy viendo”.