El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme, descartó que el presidente Luis Abinader acoja cualquier sugerencia que vaya a afectar los aportes que hace el Estado a la industria creativa nacional, y muy en especial, las leyes de Cine y Mecenazgo, las que ha venido apoyando de manera decidida en sus cuatro años de gestión gubernamental.



Gonell Cosme hizo el comentario al referirse a lo planteado en el seminario organizado por la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (ADOPAE), celebrado el pasado jueves, en el que productores de cine se refirieron a una eventual reforma fiscal que conllevaría la eliminación de la Ley General de Cine, que facilita incentivos a ese sector creativo nacional.



El funcionario no descartó que haya sectores dentro y fuera del sector público con recelos sobre los incentivos que recibe o pueda recibir la industria creativa nacional, y dudó que entre quienes así piensan en el Estado esté el presidente Abinader.



Al respecto, agregó que quienes pudieran estar pensando en eliminar tales incentivos “lo hacen porque ignoran que este es un sector que genera riqueza, genera empleos y divisas, y que está en pleno desarrollo, por lo que la ley que lo incentiva debe mantenerse”.



Manifestó que quienes emprenden proyectos destinados a crear bienes y servicios culturales están frente al desafío de aquellos que insisten en presentar la cultura como accesorio de la economía y no como un rubro de la economía que motoriza riqueza a lo largo y ancho de la nación. Subrayó la importancia de entender que la industria creativa no solo es un generador de riqueza, empleo y divisas para el país, sino que se encuentra en una fase de crecimiento robusto que justifica la continuación de políticas de apoyo. Este sector, lejos de ser un mero aditamento, es un motor económico que impulsa el desarrollo nacional y refuerza la identidad dominicana en el escenario global, reflexionó.