La estrella de la música urbana Ozuna -mitad dominicano, mitad borícua- presenta su concierto The Greatest Hits el sábado 30 de marzo en Altos de Chavón, de la mano del empresario Gamail Haché.



No es la primera vez que Ozuna se presenta en Altos de Chavón, ni la primera vez en Semana Santa. Lo había hecho en 2018 y lo hizo en 2019. Ahora regresa, este sábado 30 de marzo “al mismo lugar y con la misma gente”, como diría Juan Gabriel.



En 2019 le abrieron el concierto la agrupación Lo Blanquito, que dejó de existir, y amenizaron Raymond Pozo y Miguel Céspedes. En aquella ocasión se trajo de invitado a Lunay, con quien cantó “Luz apagá”.



Esta vez al parecer va al pelo. O sea en solitario. Pero los productores han prometido, a través de una nota “ un espectáculo nunca antes visto en su larga carrera musical”. Puede que sea la efusividad, puede que las ganas de volver. Lo cierto es que Ozuna siempre es bien recibido.



El concierto forma parte de la Semana Santa y está dirigido no spolamente al público de Casa de Campo, sino a todos los que quieran comprar las boletas.



“Este concierto será un gran regalo para mis seguidores dominicanos, esos que desde el principio han estado apoyando mi carrera”, dijo Ozuna a través de la nota.



El concierto obviamente contará con amplio respaldo de tecnología de sonido, de imágenes y efectos.

El concierto estará conofmado también por bailarines, dj, músicos y seguramente tendrá invitados. Pero de eso no se habla.



El repertorio de Ozuna es amplio e incluye canciones como “Vaina Loca”, “Ibiza”, “La Modelo”, “Corazón de Seda”, “Intimidad”, “Ahora Dice”, “La Ocasión” , “Escápate conmigo”, “Baila, baila, baila”, “Dile que tú me quieres”, “Cama vacía” y “Taki taki”. También “Se preparó”, “Dile”, “Por ti estoy”, “El farsante”, “Escápate conmigo”, “Señor juez”, entre otros.



El concierto cuenta con el patrocinio de Banreservas, cerveza Presidente y Pepsi Cola.



El pasado fin de semana, Ozuna estuvo en Miami en el lanzamiento del disco “Las mujeres ya no lloran”, de Shakira, que incluye la canción “Monotonía”, colaboración de ambos. De hecho, Ozuna lanzó duro a Piqué, pues escribió en sus redes: “Yo no sé qué estaba pensando #Pique, mira está Diosaaaaa, una reina muy bella @shakira. FELICIDADES MI SHAK”.



El álbum debut de Ozuna fue Odisea (2017), le siguieron Aura (2018), Nibiru (2019), Enoc (2020), Ozu Tochi (2022) y Cosmo (2023).

Ficha técnica del concierto de Ozuna

Concierto: The Greatest Hits

Artista: Ozuna

Lugar: Altos de Chavón, La Romana

Producción local: Gamal Haché

Fecha: Sábado, 30 de marzo

Hora: 10:00 pm

Venta de boletas: Uepa Tickets y Club de Dueños de Casa de Campo

Precio de boletas: FRONT STAGE RD$30,000.00; VIP RD$7,500.00 y GENERAL RD$5,500.00