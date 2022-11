El artista español Pablo Alborán regresa a República Dominicana por dos fechas comprometidas con el empresario artístico César Suárez Pizano para el Teatro Nacional.



El próximo 2 de diciembre, Pablo Alborán lanzará su nuevo disco La Cuarta Hoja, que incluye colaboraciones con María Becerra, Carín León, Ana Mena, Leo Rizzi, Aitana y Álvaro de Luna.



El título de la nueva producción recuerda esa cuarta hoja del trébol, que significa buena suerte a quienes encuentran un ejemplar así.



Suerte tiene el propio artista que viene ofreciendo su actual Gira de Teatros, con la cual ha recorrido los principales países de Latinoamérica. Dos fechas en Buenos Aires, dos en Santiago de Chile, una en Perú, una en Bogotá, tres en México repartidas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad México. Luego ha hecho en estados Unidos teatros en Los Ángeles, San Francisco, Miami, Nueva York y el 23 en San Juan Puerto Rico. Ahora recala en Santo Domingo con dos fechas, 25 y 26 de noviembre.



Antes había cantado 46 fechas en el interior de España, donde comenzó el 26 de febrero. En total, con esta gira este año realiza 63 conciertos este artista que pertenece a Warner Music.



De acuerdo con Stats Mash, el portal de YouTube, donde inició el cantante, está valuado en 4 millones de euros hasta el mes de junio de 2020. El artista ganaba entonces aproximadamente 2 mil euros diarios por clics en publicidad.



Según las últimas estimaciones de la página Pornable, las ganancias estimadas del cantautor español serán de 2.6 millones, que no están mal para un artista joven, pero que están por debajo de lo que pudiera hacer, teniendo en cuenta que de los 365 días del año le quedan sin hacer conciertos 102 días del año.



El set list de canciones que interpreta Pablo Alborán en su Gira de Teatros, incluye temas como: Hablemos de amor, Desencuentro, Ecos, Que siempre sea verano, Soy capaz, Tanto, Miedo, La escalera, Saturno, Castillos de arena, Pasos de cero, Si hubieras querido, Perdóname.



También De carne y hueso, Seré, Cuando te alejas, Volvería, Te he echado de menos, Llueve sobre mojado, Tu refugio.



Así mismo el clásico Solamente tú, Dicen, Prometo, Sobreviviré, Tabú, Quien y La Fiesta.

Pablo Alborán es una nueva súper estrella española que provoca euforia en cada salida a escena.



Es una lástima que no tenga contacto con la prensa, o que no lo quiera. Una entrevista reciente concedida a Metro en México dijo que su nuevo disco que refleja muy bien el momento en el que está de alegría y felicidad, después de todo lo sufrido en pandemia.

Gira de Teatro de Pablo Alborán

Teatro Nacional Eduardo Brito

Producción local: César Suárez Pizano

Fechas: 25 y 26 de noviembre

Hora: 8:30 PM

Boletas:

• Foso RD$11,120

• Platea RD$9,535

• Balcón RD$8,475

Compras: Uepa Tickets