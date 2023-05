Los dos conciertos que ofrecerá incluyen piezas de su repertorio, en un homenaje a Serrat, Durcal y Juan Luis Guerra

La sonrisa que canta, así la está bautizando con este texto a Pasión Vega quien suscribe. Que así de maravillosa es su voz como espléndida su sonrisa.



Este viernes se presenta en el Gran Teatro del Cibao a las 8:00 de la noche y el sábado en la capital en el Teatro Nacional



Entrevistada en Famosos Inside, dijo: “Cuando una va por primera vez a un lugar, la expectativa es la de darlo todo. ¡Empezando por una misma! Sé que va bien la venta de entradas, la gente se va animando. Y eso es importante, saber que hay un público ahí, esperándote; gente que tiene ganas de escucharte. Y bueno, vamos a darlo todo, ¡vamos a darlo todo! No se cruza el Atlántico para luego hacer ahí un…!”, expresó entusiasmada.



Sobre el repertorio preparado advirtió que cuando está de gira presenta material del trabajo discográfico ese que haya salido. “Y una segunda parte incluyes canciones de tu repertorio de siempre. Pero este caso no va a ser así. El repertorio esta vez va a ser una vuelta desde arriba hasta abajo por esas canciones importantes que han pasado por mi vida y canciones emblemáticas, no solo de mi repertorio, sino muy significativas para el público de ambos lados del Atlántico. Creo que en ambas orillas hay momentos de la historia de la música, momentos en que nos hemos sentido hermanados”.



Explicó también: “El homenaje a los maestros Joan Manuel Serrat, Rocío Durcal y Juan Luis Guerra, es porque han sido grandes conectores de nuestra cultura musical”.



“Lo de Juan Luis es un abrazo de cariño que se les da a los dominicanos y porque la música de Juan Luis ha traspasado fronteras y creo que es el músico dominicano más reconocido y más importante en el mundo. ¡A mí me encanta!”.



Acerca de la bachata recuerda que en el disco “Todo lo que tengo”, hizo un paseo por los ritmos musicales de Latinoamérica, grabó una bachata que se llama “Natural”. Cuenta que le gusta mucho la bachata clásica.



Sobre sus posibilidades con el baile dice que ahí le va. “Bailo mejor lo andaluz. ¡Tú sabes que allá en el Sur lo aflamencamos todo!”, se justifica.



“El concierto será acompañado por un grupo de tres músicos, capitaneado por Paco Sureda, que es mi director desde hace 20 años, y luego se nos unen Federico Méndez con la guitarra y su orquesta con más percusión y metales. Una big band. Para hacer los temas que son más rítmicos y alegres. Habrá sones, danzonete, bachata, boleros. Hay hasta un bambuco colombiano!”, explicó.



Quienes vayan a verla atesorarán para siempre el haber estado ahí, con Pasión Vega.

“Sabina me regaló tres canciones”

“Desde que empecé en la copla, me di a la tarea de buscar compositores y compositoras contemporáneos que pudieran aportarme sus obras: Antonio Martínez Hares, Jorge Marazu, Chipi La Canalla, y Sabina, por supuesto, que estuvo en mis comienzos apoyándome y me regaló tres canciones. ¡Es un lujo, es un lujo!”, expresó Pasión Vega quien es una artista curiosa y dueña de un gran profesionalismo.