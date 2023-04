Email it

El 8 de junio se darán a conocer los ganadores de los premios de mayor crecimiento en la década.



La octava vuelta al sol se convertirá en una nueva edición de los Premios Heat.



Se trata de una fiesta única, que se realiza siempre en alguna de las maravillosas playas de República Dominicana.



En esta ocasión la esperada fiesta latina a la que cada vez más asisten figuras importantes y otras emergentes que serán las estrellas de mañana.



La noche en que se dieron a conocer los nominados se realizó sin público ni invitados desde la cincuentenaria discoteca Jet Set.



Allí Carolin Aquino y el comediante e influencer venezolano Marko fueron los presentadores oficiales con el apoyo de figuras del entretenimiento como el puertorriqueño Jorge Pabón ‘El Molusco’, la presentadora ecuatoriana Michela Pimbu y desde Colombia, el productor y presentador DimeloKing, quienes además de analizar los nominados en cada terna, opinaron sobre el movimiento y las nuevas voces que suenan en América Latina.



El anuncio de tres nuevas categorías dentro de los premios enriquece el panorama. Dj Del año, Canción del Año y Mejor Contenido Plataforma Musical se unen a las otras 17 conocidas categorías que estimulan y visibilizan el desarrollo de la música en Latinoamérica.



Los ganadores de las 20 categorías serán seleccionados a través de la votación popular por la plataforma de streaming (App y web), LosHeat.Tv.



Este año figuras súper estrellas como Shakira y Romeo, así como Marc Anthony, Carlos Vives, Gloria Trevi o Alejandro Fernández, se encuentran entre los nominados.



No sé por qué, pero este año huele a Shakira.



Que Romeo anda en una gira más bien intensa y si los premios son el 8 el 9 el Rey de la Bachata se presenta en el Citi Field de Flushing en Nueva York, ante 43,900 personas con precios que oscilan de US $104,95 a US $854,95.



Otras estrellas nominadas son Maluma, Christian Nodal, Kany García, Sebastián Yatra y Rosalía, así como Bizarrap. Pero quienes encabezan las listas con seis nominaciones cada una sonKkarol G, Bad Bunny y Feid. Tras ellos con cinco El Alfa; con cuatro Romeo y Bizarrap; y con tres Shakira, Maluma, Manuel Turizo, Christian Nodal y nuestro Chris Lebrón.



Con dos nominaciones entraron en el listado Arcángel, Marc Anthony, Carlos Vives, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Grupo Firme, Justin Quiles, Piso 21, Quevedo, Kany García, Morat, Lasso, Sebastian Yatra y Rosalía.



Desde el año pasado se entrega el reconocimiento al “Artista Tendencia de LosHeat.Tv” para el talento con la mayor interacción en la plataforma de los Premios Heat.



Como la fiesta comienza desde que se da a conocer, pues estamos ya en Premios Heat.



Todo aquel que desee votar por sus artistas favoritos puede hacerlo desde ya a través de la aplicación de descarga gratuita de estos premios: LosHeat.Tv.



Para más detalle, los interesados (que cada vez son decenas de miles más), puedes unirte a esta celebración desde las redes sociales de @lospremiosheat y @losheat.tv.



Hay que celebrar los esfuerzos organizativos de Diana Montes y un equipo envidiable de talentos experimentados provenientes de lo más intrínseco e influyente de la industria musical latinoamericana.

La 8va edición de Premios Heat ya comenzó.

Algunas categorías y nominados

Mejor Artista Masculino: Bad Bunny, Christian Nodal, Romeo Santos, Alejandro Fernández, Prince Royce, Wisin, Ozuna, Feid, Maluma



Mejor Artista Femenino: Shakira, Karol G, Tini, Rosalía, Farina, Greeicy, Natti Natasha, Emilia Mernes, Kim Loaiza, Gloria Trevi



Mejor Grupo o Banda: Grupo Firme, Wisin & Yandel, Piso 21, Zion & Lennox, Morat, Reik, Servando y Florentino, Grupo Niche



Mejor Artista Pop: Lasso, Sebastián Yatra, Kany Garcia, Camilo, Axel, Carlos Rivera, Danny Ocean, Andrés Cepeda, Lali



Mejor Artista Urbano: Bad Bunny, Karol G, Feid, Arcangel, Eladio Carrión, Ryan Castro, Rauw Alejandro, Justin Quiles, El Alfa, Farruko



Mejor Artista Tropical: Carlos Vives, Romeo Santos, Silvestre Dangond, Marc Anthony, Víctor Manuelle, Felipe Peláez, Américo, Eddy Herrera, Jandy Ventura



Artista Revelación: Polimá Westcoast, Lola Índigo, Quevedo, Edén Muñoz, Brray, Chris Lebron, LIT Killah, Kim Loaiza



Mejor Artista Urbano Dominicano: El Alfa, Angel Dior, Rochy RD, Chimbala, La Materialista, Bulova, La Insuperable, Flow 28, Rosaly Rubio.