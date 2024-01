Este año el más reputado premio que se otorga desde República Dominicana cumple una década

Diana Montes es una de las personalidades más valoradas de la industria de la música latina. Colombiana, muy respetada y querida, lleva algunos años radicada en República Dominicana. En el aeropuerto, antes de tomar un avión, la creadora y CEO de Premios Heat respondió al cuestionario de elCaribe.



¿Cuántos años cumple Premios Heat?

Los premios cumplen 10 años este año. Estamos muy felices porque estos diez años vienen con una edición muy especial, que pronto vas a saber. Va a pasar algo muy especial dentro de los Premios Billboard. No puedo darte más detalles. Creo que además va a pasar algo muy importante con el movimiento musical de República Dominicana.



¿Cómo nacieron los Premios Heat? ¿Quiénes participaron en la idea y su desarrollo además de ti?

Los premios Heat nacieron con el canal HTV. Muy para mi alegría, muchos de los fundadores de premios Heat siguen con nosotros en este momento: Mauricio que es nuestro director. Mauricio Montes, que fue el creador de la marca, el que hizo toda la puesta gráfica, que creó los Heats.tv, sigue con nosotros. Casi todo el esquema de televisión argentino sigue con nosotros. Demián Cortizos, que fue durante muchos años el director del canal HTV, sigue con nosotros, Yahaira, bueno, muchas, muchas personas que claramente empezaron la marca con nosotros, la siguen viendo crecer como su hijo. Y es ese fruto maravilloso de lo que es nuestro trabajo.



¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado esta iniciativa?

La mayor satisfacción es ver estos grandes talentos ahora, que nosotros desde muy pequeños los hemos visto crecer., los hemos apoyado. Creo que Premios Heat ha liderado una industria de nuevos talentos que después se vuelven gigantescos. Premios Heat se volvió como la cábala de la música. Si estás en Premios Heat, si inicias en Premios Heat, pueden pasar grandes cosas contigo. Yo creo que esa es una de las más grandes satisfacciones que nos ha dado la marca: creer en los nuevos talentos, apostar, y verlos brillar.



¿Cuál ha sido el mayor obstáculo?

Obstáculos hemos tenido muchos, desde la pandemia y después de la pandemia, creo que han llegado años duros. Sin embargo hemos salido a flote. Obstáculo: que nosotros somos una premiación en playa, al aire libre, donde la producción es extremadamente compleja. No sé si recuerdas, en el 2019 o 2020… el 21, el 21. Cayó una tormenta torrencial que gracias a Dios paró 10 minutos antes de iniciar el televisivo, que eso es como una bendición de Dios. Y la muestra más clara de que Dios nos ama y conoce nuestro trabajo. Perohemos pasado muchos obstáculos… ¡Esto ha sido un camino muy lindo, pero muy trabajado!



Hay artistas que prácticamente han nacido en Premios Heat. ¿Cuáles han sido? ¿Quién o quienes son los más agradecidos?

Artistas agradecidos, hay muchos, Nosotros tenemos muchos artistas. En República Dominicana tenemos un cariño muy especial por Rosalí Rubio, por El Alfa, por Chimbala, por La Insuperable. Creo que me da miedo mencionarlos y que alguien se quede por fuera, pero muy agradecidos. Internacionalmente tú sabes que Sebastián Yatra fue un artista que nació aquí; que lo apoyamos muchísimo desde cero. Para Karol G fue su primer premio. Es una artista que hemos visto crecer. Una artista maravillosa, la más grande en estos momentos. Y para nosotros es un orgullo, no solo como Premios Heat, sino como latinos entender, y que nosotros fuimos parte, en su momento, de este proceso. J Balvin que ha sido muy de la casa. Muchos artistas que nosotros queremos mucho, muy grandes y que todavía seguimos en contacto con ellos. Siempre quieren volver a la casa. Nosotros queremos que vuelvan. Y hay muchos, muchos. Bueno, Eddy Herrera es un artista tan de nosotros. ¡Tantos, tantos, que nosotros queremos, apoyamos y que sentimos como de la familia!



¿Los premios han crecido según te lo propusiste?

Yo creo que ha pasado más de lo que nosotros esperábamos con Premios Heat. Se volvió una premiación muy importante, catalogado como la 8va premiación más importante del mundo. El año pasado en 2023, creo que fue muy importante a nivel de números digitales, a nivel de ratings, a nivel de todo lo que pasó aquí. Es como un sueño cumplido, pero todavía le falta mucho camino. Todavía no hemos llegado realmente donde queremos llegar, donde queremos apoyar a los músicos latinos, pero seguimos trabajando, y ya al nosotros estar como el mejor panorama de los premios latinos, siempre va a ser agradecimiento lo que nosotros sentiremos.



¿Hay alguna innovación para este año?

Sí, hay muchas novedades este año. Te lo cuento “súper close”, porque todavía no ha salido el comunicado, pero tiene que ver con el homenaje de Billboard por nuestros 10 años; con unos eventos muy lindos a raíz de todo esto. Los showcase: tenemos unos artistas muy grandes confirmados ya que en su momento los vas a saber.



¿Cuándo serán, dónde y a quienes tienes ya ‘palabreados’ o asegurados para los próximos Premios Heat?

Sí, tenemos fecha, tenemos locación. Van a ser en República Dominicana, y va a ser en mayo. No puedo darte más detalles de la fecha y el lugar, pero sí, ya estamos súper en marcha. l

