La XXX Bienal de Artes Visuales dio a conocer el pasado martes sus ganadores. El Gran Premio recayó en “Retrato de pandémicos (Políptico-15)”, de Julio Valdez.



Es magnífico cuando el sector artístico se comporta de manera temperamental y controversial. Eso quiere decir que está vivo.



Lo contrario es cuando está manso y silencioso, acomodado e incrédulo. Eso quiere decir que las energías creativas están enfermas.



Hasta hace poco esa era su temperatura. La XXX Bienal de Artes Visuales ha logrado despertar a las fuerzas creativas del letargo en que estaban. Más para bien que para mal. El Gran Jurado de la Bienal, integrado por los jurados de Premiación y de Selección, otorgó el Gran Premio al dibujo “Retrato de pandémicos (Políptico – 15)”, de Julio Valdez, galardón dotado con un millón de pesos.



El Jurado de Premiación concedió nueve premios igualitarios a las pinturas; instalaciones y cerámica, dotados de RD$300 mil pesos.



El anuncio fue hecho por Myrna Guerrero, quien leyó el documento que contiene la decisión del Jurado de Premiación, integrado por ella misma, junto a Carlos Acero Ruiz, ambos dominicanos, y Ángela García, estadounidense.



Las claves de Yuli



La selección inicial de participantes provocó algunos rifirrafes menores a nivel de redes. Algunos de los candidatos mostraban sus obras que habían quedado fuera de la Bienal. Luego todo se olvidó o se opacó, gracias a esa cosa extraña que se llama tiempo.



Pero este jueves, la artista plástica Yuli Monción conmocionó el mundillo artístico: renunció a su premio. Lo hizo a través de las redes, con una misiva dirigida a Giovanny Cruz, Carlos Andújar, Myrna Guerrero y Federico Fondeur.



En ella renuncia “de manera irrevocable” al “premio igualitario”. Aduce: “Se comete una injusticia en mi contra y se violan las normas más elementales de respeto que una premiación de esa dimensión debiese poseer”.



Habla de su trayectoria y de sus principios irrenunciables, y dice estar indignada “ya que el arte, la más alta manifestación del alma no debe ser un canal donde circulen las olas del amiguismo, la confabulación y las más deleznables conductas humanas”, dice.



La postura de la artista fue tan apoyada como rechazada en las redes. “Todo mi respeto para ti y tu decisión”, dice Macho Joel Fermín. “Su obra del rancho me pareció súper, súper interesante” (Jeremí Caro). José Pión dijo “Desde el primer instante la vi en el primer lugar”.



Por su parte, Leopoldo Maler expresó que un jurado no es un curador y que una comisión debe arribar a conclusiones tras opiniones controversiales. “Siempre se ha dicho que un camello es un caballo diseñado por un comité… Toda participación en un concurso implica el riesgo de no ganar. Y entonces el artista tiene el derecho a elegir si participa o no, entendiendo la realidad del proceso”.



Y Jonathan de Óleo Ramos sentenció: “En todos los espacios se habla que el gran premio debió ser su obra, pero estamos en RD”.

Los nueve premios igualitarios

“Jardín urbano II”, de Susan Mézquita; “El rancho de Tula”, de Yuly Monción; “Íconos de una lágrima y un corazón”, de Yolanda Naranjo; “El dije (historias entrelazadas)”, de América Olivo: “La isla”, de Luis Alberto Checo Muñoz: “Capilla del encuentro”, de Carlos Oliva, Ignacio Alcántara y Raymundo Martínez; “Andromorfia”, de Domingo Abreu (Ico); y “Techo a dos aguas”, de Marcos Lora Reid y “La última cena”, de Enrique Royo.