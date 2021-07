Promueven a RD como destino fílmico ideal del Caribe

Cuatro películas dominicanas se proyectarán dentro Marché du Film del Festival de Cannes, evento que se extenderá hasta el 15 de julio.

El Marché du Film es el mayor encuentro internacional de profesionales de la industria del cine, donde se dan cita alrededor de 12,500 participantes (productores, distribuidores, agentes de ventas, programadores y más), provenientes de 121 países y un sinnúmero de compañías alrededor del mundo.

Las producciones dominicanas son: Una película sobre parejas, dirigida por Natalia Cabral y Oriol Estrada; Bantú mama, de Iván Herrera; Caribe, todo incluido, de Miguel García de la Calera (coproducción con España), y 15 hours, dirigida por Judith Colell (coproducción con España). Estas exhibiciones tienen el objetivo de atraer a compradores, distribuidores, programadores de festivales y/o prensa internacional.

Participación virtual

A pesar de que el Marché du Film del Festival de Cannes se realiza en la modalidad híbrida, la delegación dominicana participa de forma activa totalmente virtual, acatando las recientes medidas de austeridad establecidas por el gobierno dominicano.

El pasado miércoles, varios productores dominicanos tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus proyectos en una transmisión en vivo a través de YouTube, con el fin de atraer agentes de ventas, inversionistas y productores.

Entre las propuestas, se destacaron Morena, representada por Desirée Díaz Silva; Candy town, de Yanillys Pérez; Así ganamos, de Alexandra Santana; La Jom Atenda, de Anderson Mendoza; Francisca, Quiterio & su courier love, de Karina Cruz; Niñas escarlatas, de Paula Cury; Loading, de Greg Rodríguez; Tiempos de cosecha, de David Ferreira, y Edificio Marranzini, de Gisely Montilla.

Ese mismo día se realizó la conferencia Shooting in Latin America, organizada por el Latin American Film Commission Network (LAFCN), con la participación de un grupo de film commissioners de Latinoamérica, entre ellos Marianna Vargas Gurilieva, directora general de DGCine, quien expondrá uso las bondades del país como destino fílmico. Este evento se transmitió en la cuenta de Facebook del LAFCN.

También, ayer se presentó el panel Why has the DR become one of the top film destinations in the region?, donde se habló sobre los tres pilares que sustentan la industria cinematográfica dominicana: incentivos, capital humano e infraestructura. De igual manera se abordó el crecimiento exponencial que refleja la industria en los últimos años.

Segunda semana

Para este lunes, se organizará el panel Coproducing with Dominican Republic, donde se detalla las facilidades para coproducir con la República Dominicana. La transmisión será a través del canal de YouTube de DGCine.

Crecimiento sostenible de la industria del cine

En esta entrega, la República Dominicana cuenta con un pabellón virtual, donde se promueve el país como destino fílmico. “Felices de formar parte nueva vez de uno de los mercados más grandes del mundo. Los resultados de este último año indican un incremento sustancial en producciones extranjeras que nos seleccionan como destino fílmico. Vamos enfocados en el crecimiento sostenible, promoviendo nuestros tres pilares estratégicos: incentivos, capital humano e infraestructura...”, dijo Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCine.