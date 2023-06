Email it

La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) inauguró este lunes la decimosexta edición de la Semana Más Corta (SMC), con el lema “Cine Verde y Humano”, que estará focalizada en la protección del medio ambiente y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Este año se presentarán más 30 cortometrajes realizados por estudiantes de la carrera de comunicación audiovisual, que estarán concursando hasta la clausura del evento, cuando se reconocerán las mejores producciones. La actividad comenzó con las actuaciones artísticas del grupo de Ballet de la Pucmm, con la conducción de Danilo Reynoso, actor y productor de cine, y Camila Santana, actriz y egresada de Pucmm.



El acto inaugural estuvo encabezado por el vicerrector de esta casa de altos estudios ingeniero Julio Ferreira, quien destacó que este evento se enmarca en el Plan Estratégico de la Pucmm, que procura la protección del medio ambiente.



“La Semana Más Corta con su Cine Verde y Humano quiere dejar su impronta en el reclamo de nuestros estudiantes para promover la preservación del planeta, nuestra Casa Común, como ha dicho el papa Francisco” sostuvo Ferreira.



En esta edición las categorías de premiación se dividirán entre Mejor Cortometraje, EGEDA Dominicana, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección Cinematográfica, Mejor Tesis de Ficción, Mejor Tesis Documental, Premio del Público y Mejor Corto Sección Interuniversitaria.



Asimismo, la empresa How To Be A Brand tendrá a su cargo la premiación a Mejor Dirección, que estará dotada del alojamiento y diseño de la página web del corto ganador.



En la gala, pautada para finales de junio en Caribbean Cinema, los ganadores en la categoría Mejor cortometraje EGEDA Dominicana asistirán con todos los gastos pagos al evento de Iberseries Platino Industria, uno de los más importantes mercados de audiovisuales, que se celebra en España a finales de este año. El equipo de jurados está integrado por Alba Nely Familia, directora de CDN, el especialista en cambio climático Benoit Lefevre, del Banco Interamericano de Desarrollo y miembros de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica compuesta por su presidente Dahiana Acosta, José Maracallo, Smayle Domínguez y Edwin Cruz.

Programa en Sala de Cinemateca Dominicana

En esta ocasión, el programa del festival de cine contará con conferencias impartidas por especialistas en el área y jornadas formativas para los estudiantes; comenzará este martes con la charla titulada “Claves del documental sobre medio ambiente”, desarrollada por José María Cabral, cineasta y Marvin del Cid, comunicador y productor. Para la clausura de este evento, programada para el viernes 16, se efectuará la premiación a los mejores cortometrajes.