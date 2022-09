Rihanna: el “sí” a la Super Bowl  tras cuatro años de “no” al racismo

Cuatro años después de que la artista Rihanna rechazara la propuesta de presentarte en el codiciado intermedio de la Super Bowl, el pasado 25 de septiembre anunció con una publicación su regreso y este próximo 12 de febrero en Arizona volverá no solo a la NFL sino también que vuelve de manera general a los escenarios.

Se recuerda que para la actuación del año 2018, la cantautora de Barbados, había dicho que no a la invitación porque “eso iría en contra de sus principios”. Una actitud que tomó para respaldar a los afrodescendientes y al jugador Colin Kaepernick, quien en el año 2016 permaneció arrodillado mientras cantaban el himno nacional de Estados Unidos, como una protesta por los abusos de la policía contra la población negra, acto que le pasó factura y le costó su carrera como futbolista, ya que ningún equipo quería contratarle. Eso se le atribuía a la misma NFL. Desde entonces la lucha en contra del racismo había mantenido a Rihanna fuera del alcance de este show.

A pesar de que ese conflicto aún no tiene solución, Rihanna ha decidido decir que sí este año y protagonizará el descanso más anhelado de uno de los shows deportivos más importantes y de los más vistos a nivel televisivo mundialmente.

¿Por qué Rihanna dijo que sí?

Las razones detrás de su sí pudieron haberse producido por varias razones, una de ellas es que, a pesar de que Kaepernick continúa fuera del campo de la NFL, el bloqueo se generó durante los años de gobierno de Donald Trump, periodo en el que se vivieron años de abusos contra los inmigrantes y las minorías, algo que ha intentado eliminar el nuevo presidente Joe Biden con su llegada.

La inclusión y diversidad de estrellas de origen latino y africano y que cantan a ese público, también la pudo haber motivado. Artistas como Jennifer Lopez , Shakira, The Weeekend, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar han dado voz a estos intermedios, representando sus orígenes y población.

Uno de los que cantaron este año, fue el rapero estadounidense Eminem, quien durante su actuación repitió el gesto de Kaepernick en contra del racismo, recibiendo el respaldo del público presente con un inmenso aplauso y ovación. Ante esto, la NFL reaccionó diciendo que imaginaron que algo así pasaría y que cualquier “jugador o entrenador podría haberse arrodillado y no habría habido problema». La acción de Eminen y la reacción de la NFL pudieron haber influido radicalmente en ese sí de la rapera de Barbados.

Este acto, hasta ahora no se trata de promocionar nueva música, puesto a que el último álbum lo lanzo en 2016 (Anti) y aún no ha dicho nada que indique que este regreso esté necesariamente ligado al lanzamiento de una nueva producción. Lo que sí se sabe es que ahora tiene el juego en sus manos y que regresará por lo alto a su vida artística y como una heroína en contra del racismo por no haber estado de acuerdo a la actitud de la NFL en ese entonces y tratar de causar un impacto con su no.

Cardi B también rechazó una actuación en el Super Bowl

La rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B también llegó a rechazar la oferta de la NFL para participar en el Super Bowl. En 2019, compartió la opinión de Rihanna y por apoyo a Kaepernick dijo que no a la propuesta, aunque admitió que fue una difícil desición: «Sacrifiqué mucho dinero, pero hay un hombre que sacrificó su trabajo por nosotros y lo tenemos que apoyar».