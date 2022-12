Uno de los más legendarios cantantes vivos del mundo llegará a Altos de Chavón, por primera vez, tan pronto como el 11 de febrero del 2023. Hoy comienza la preventa en tuboleta.com.do con 15% de descuento para tarjetas VISA.



Bajo la producción de SD Concerts y Live Nation, el concierto significa que el anfiteatro de Chavón, que ha cumplido 40 años en este 2022, reciba uno de los artistas más importantes de todas estas décadas.



A los 77 años de edad, Rod Stewart, es más que un ícono, una leyenda del rock británico y mundial.



Debutó en solitario en 1970, con el álbum An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down (Un viejo impermeable nunca te defraudará), después de haber cantado en las bandas The Jeff Beck Group, Faces y The Steampacket, entre otros. Y ha sido exaltado dos veces al Salón de la Fama del Rock & Roll.



“Luego de años sin presentar un show en Chavón, teníamos que volver en grande”, manifestó Saymon Díaz, presidente de la compañía productora. “Y si hay que hablar de grandes ¿quién de la talla de Rod Stewart?”, dijo a través de un comunicado.



Díaz se refirió a la acústica, la visibilidad desde todos los ángulos y la mágica atmósfera que se respira en este mítico escenario romanense, al que muchos definen como el mejor lugar para disfrutar de un concierto en República Dominicana.



Para lograr la máxima comodidad de los asistentes, SD Concerts también ha tomado la decisión de vender menos entradas que la máxima capacidad autorizada por el anfiteatro.



Exitos de Stewart



Con ventas superiores a los 250 millones de discos durante su carrera, incluidos 10 álbumes número 1 y 26 sencillos Top 10 en el Reino Unido; además de 17 álbumes Top 10 y 16 sencillos Top 10 en los Estados Unidos, Steward ha entregado hits como Gasoline Alley, Every Picture Tells a Story, Tonight’s the Night, You’re In My Heart, Mandolin Wind, You Wear It Well, The Killing of Georgie, ¿Da Ya Think I’m Sexy?, Young Turks, Forever Young, Hot Legs, Infatuation, Maggie May, entre otros.



En la gira que lo llevará el día antes a Puerto Rico, Stewart interpreta algunos de esos éxitos. Arranca con Addicted to Love, You wear it well, Ooh La La, Having a Party, Some guys have all the luck, It takes two, Forever yoong, the first cut is the deepest, Have you ever seen the rain?, y sigue con Maggie May, I’d rather go blind, Young turks, Ryth of my heart, Da ya think I´m sexy?, Call Me, People get ready, Tonight the night (gonna be allright) y así hasta 22 canciones.

Datos sobre la venta

Las boletas para Rod Stewart estarán a la venta en tuboleta.com.do. Los usuarios de tarjetas VISA podrán acceder a la preventa con un 15% a partir del miércoles 14 de diciembre hasta el lunes 19 de diciembre. La venta general arrancará el 20 de diciembre.