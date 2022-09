Rosalía en Chavón: imponente, coordinada y muy «Motomami»

La Motomami se parqueó en el escenario de Altos de Chavón en La Romana para traer el espectáculo de su gira mundial al público dominicano. Rosalía llegó vestida de elegancia, actitud y como una verdadera motomami, para cantar lo mejor de sus éxitos la noche de este sábado desde el centro cultural conocido mundialmente.

Vistiendo una falda roja, unos tacones altos y un abrigo del mismo color pasión, la artista subió a escena para iniciar el concierto con su versión del reggaetón “Saoko”.

Siguió con tres discos más antes de dar la bienvenida al público, Candy, La Fama y Bizcochito, son de jar de hacer su particular mirada con actitud mientras come chiclets, como ha hecho en otros conciertos de esta gira.

Pero antes de poder hablar, lo que un percance que la interrumpió de continuar con su repertorio fue la apertura en la parte de atrás en una de sus botas. Ella pidió otras y su equipo le ayudó a colocarse un par nuevo, del mismo color pero más altas.

Esto no la detuvo, siguió con las palabras de bienvenidas llenas de gratitud, indicando que nunca olvidará la noche de su primer show en este país.

“No sé me va a olvidar esta noche, ver a tantas personas aquí, de verdad que muchas gracias. Llevo años soñando con tocar aquí porque es un lugar que me inspira por sus artistas, por el arte que tiene la gente de aquí”.

“Hay canciones en este proyecto Motomami que están inspiradas en bachata, están inspiradas en dembow y no existirían si no existiera este lugar y si no existieran los artistas de aquí, así que gracias por inspírame en este proyecto de Motomami”, agregó la artista.