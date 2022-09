La artista española se ha inspirado en artistas dominicanos y la cultura local para algunos discos

La artista española Rosalía cantará al público dominicano este próximo sábado 3 de septiembre en el escenario de Altos de Chavón.



El tour, que lleva el nombre de su último álbum “MotoMami”, ya ha recorrido grandes ciudades de España y Latinoamérica, entre ellas Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ahora viene a toda velocidad a La Ciudad de los Artistas.



Es la primera vez que Rosalía cantará en vivo para los criollos, pero este no será su primer contacto con la República Dominicana. Estuvo aquí en agosto del año pasado y ahí quedó enamorada del país y su cultura. Producto de ese flechazo salen temas como “Linda”, su colaboración con Tokischa, en cuya grabación coincidió con Fefita la Grande y terminó mencionándola en su última canción “Despechá”, en la que canta “estoy con la Fefa, ella es la jefa”.



Que a Rosalía le guste la música dominicana no es un invento de quien escribe. Recientemente dijo en una entrevista ofrecida a EFE, que se inspiró en artistas dominicanos para hacer su disco en el ritmo de mambo callejero, una derivación urbana del merengue, declarado “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.



“Doy las gracias por haber podido viajar en estos últimos años y haber aprendido de músicas de otros lugares entre ellos RD, donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra y Omega me han inspirado y que sin ellos esta canción no existiría”, comentó durante la entrevista.



La artista que revolucionó el género flamenco recorrerá un diverso repertorio que incluye canciones como “Con Altura”, “Saoko”, “Bizcochito”, “Tu mirá”, “La noche de anoche” “Linda”, entre otras.



Altos de Chavón



El concierto de Rosalía se celebrará durante el aniversario del anfiteatro de Altos de Chavón, el cual conmemora 40 años de su gran inauguración con el astro Frank Sinatra.

Rosalía y Fefita la Grande en producción del tema Linda.

Detalles del concierto

Live Nation y Gamal Haché están detrás de la producción de este concierto. El empresario habló sobre el tour y dijo que esta gira ha sido calificada por la crítica internacional como un “espectáculo minimalista, solo apto para superestrellas”, donde la intérprete se hace acompañar de bailarines, guitarra, piano y su voz.



Aún quedan boletas disponibles y se pueden adquirir a través de Rosalía.com y UepaTickets. Los precios van desde RD$4,900 (General), RD$7,400 (VIP) y RD$28,500 (Front Stage).



Luego de que se presente en el país, “MotoMamiTour” continuará por Puerto Rico, Boston, Nueva York, Toronto, Washington, Chicago, San Diego, San Francisco, Miami, Bruselas, Berlín, Londres, París y otros lugares para completar 46 espectáculos bajo la producción de Live Nation.