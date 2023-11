Yaniris Espinal es la ideóloga de este rally que está dedicado a promover la eliminación de la violencia contra la mujer.



Este 2do rally, sin quererlo echa por tierra aquello de que las mujeres al timón son un peligro. El rally saldrá del Monumento de Santiago, y concluirá en el Parque Ecológico La Confluencia de Jarabacoa.



El Rally será desarrollado con estricto apego a las leyes de tránsito vigentes en República Dominicana y bajo los términos del Reglamento General de Rally 2016 de la Federación Dominicana de Automovilismo, FDA. Última Resolución de los Reglamentos técnicos, RESU. Pero esta segunda versión del rally tampoco será federada, según una información de Yaniris Espinal.



Se compite para obtener los siguientes premios en 5 categorías: Gran Premio A, B y C, Mujer Mujer, Mujer Piloto, Mujer Copiloto, Turismo, Mujeres Todoterreno, Premio Especial al club monomarca, Premio Especial al club de marcas mixtas. Importante que todos completen bien el formulario de inscripción.



La Ruta saldrá de Santiago, pasará por Licey al Medio, Moca, Salcedo, Tenares, San Francisco de Macorís, La Vega y termina en Jarabacoa en el Parque Ecológico La Confluencia. Es un lugar turístico y natural donde se unen el río Yaque del Norte y el río Jimenoa en Jarabacoa y estará habilitado para acampar al lado de sus vehículos.



La hora de salida del carro 00 será a las 8:00 am, los competidores deben estar en el punto de la salida una hora antes, (7:00 a.m.), la hora de llegada del primer carro a la meta será antes de las 4:00pm. El recorrido comprende 200 kilómetros. Por su longitud y duración la competencia está calificada como un rally de primera categoría, aproximadamente con un 70% en caminos de tierra y un 30% en asfalto, lo que hace indispensable que los vehículos participantes sean 4×4.