El cantautor colombiano regresa a República Dominicana, para cantar al amor este viernes 14 y sábado 15 en la Sala Carlos Piantini.



El Teatro Nacional Eduardo Brito lo recibe nuevamente en este 2025.



Acompañado de su banda hará lo que mejor sabe hacer, entretener con su música. Santiago Cruz ha planificado que este año celebrará los 15 años de Cruce de Caminos, con una grabación especial que rendirá homenaje a este álbum icónico.



Este proyecto promete emocionar a sus seguidores, que han acompañado su carrera a lo largo de los años y que consideran este álbum una pieza clave en su trayectoria.



Santiago Cruz tiene un creciente éxito internacional, tan así que siempre vuelve a Santo Domingo. Pero no importa dónde esté, mantiene una conexión profunda con su tierra natal: Ibagué.



“Cada vez que voy a Ibagué, disfruto de la lechona en un lugar llamado Eduvina. Siempre digo que el mejor restaurante del mundo es aquel donde mejor lo tratan a uno, y allá me tratan muy bien”, ha dicho el autor de Cuando regreses, Lo que me quedó y Un amor de verdad o No nos digamos mentiras.



Conocido por su resiliencia, a los 48 años, Santiago es un ejemplo de autenticidad.



Sus vivencias, desde los momentos más duros hasta los logros más significativos, lo han convertido en una figura inspiradora para artistas emergentes y para sus seguidores. Con una carrera que combina éxito, humildad y compromiso, Cruz continúa siendo una voz influyente en la música colombiana.



Este año promete estar lleno de retos y oportunidades para el artista, quien, con su trabajo incansable, sigue demostrando que la música no solo es su profesión, sino también su mayor pasión.