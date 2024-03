La música urbana encabeza el line up de este concierto, que incluye también representantes de la bachata, la música típica y la salsa.



Semana Santa en Las Terrenas debería verse más como un festival que como un concierto de dos días. Para ello reunirá una gran cartelera artística el 29 y 30 de marzo, con música urbana, merengue, salsa y bachata desde Puerto Rico y República Dominicana, en un evento de All Entertainment a celebrarse en playa Punta Popi.



El escenario reunirá, durante dos días una constelación de lo mejor de los género sde estas dos islas.



Como anfitriones en esta fiesta con sede en las playas del nordeste, el género urbano tendrá la mejor de las representaciones, con Cosculluela, Yomo, el “Papá del Rap” Lápiz Conciente, así como Amenazzy, La Insuperable, Rochy, Yaisel, Mestizo y Donaty.



Como parte de las novedades, una de las revelaciones del merengue de la zona Norte, El Rubio Acordeón, quien se impone con estilo propio, y excelencia en el instrumento, como una de las manifestaciones de la riqueza de la música típica.



La bachata tendrá a uno de los pilares más interesante y veteranos, Luis Vargas, El Rey Supremo de la Bachata, dueño de una manera de cantar el género que lo ha convertido en un clásico viviente.



La salsa estará representada con el dueño de la mayor cuota de popularidad en República Dominicana de Yiyo Sarante.



El empresario Tonino Aybar, de All Entertainment, ha dicho: “Nuestra meta es que el público pueda disfrutar de un ambiente seguro, de mucha música, diferentes géneros y con todas las amenidades que ofrece este destino paradisíaco de playa Punta Popi en Las Terrenas. Garantizamos un ambiente controlado, donde los presentes se sientan con toda la confianza de que la pasarán bien, con una oferta única en este asueto de Semana Santa”.



Las boletas para el “Semana Santa en Las Terrenas”, cuenta con un General Standing y open bar desde RD$2,500. El público puede acceder a los boletos a través de la plataforma de tuboleta.com.do. l elCaribe

Ficha técnica del concierto popular

Concierto: Semana Santa en Las Terrenas

Lugar: Punta Popi

Fecha: viernes 29 y sábado 30 marzo

Artistas: Cosculluela, Yomo, Lápiz Conciente, Amenazzy, La Insuperable, Rochy RD, Yaisel, Mestizo y Donaty.

Producción general: All Entertainment.

Boletas a la venta: tuboleta.com.do