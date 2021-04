Silvio Mora: “Aquí no se apoya al más pegado, sino a quien tiene más relaciones”

El merenguero Silvio Mora, quien desde la llegada de la pandemia del coronavirus al país ha estado triunfando a través de la plataforma YouTube con su programa de entrevistas a los protagonistas de la música criolla, reveló que un canal local le ha robado su idea y que próximamente lanzará un concepto idéntico al suyo.



Explicó que presentó el proyecto a una televisora que se le acercó, pero que ahora se enteró que sí van a desarrollarlo, pero no con él.

“Yo voy a seguir en mis redes haciendo lo que hago porque yo tengo lo más importante, que es favor, primero de Dios y del público, puede venir cualquier fuerza económica y hacer un proyecto gigantesco, pero Dios me dio una gracia y la gente me está apoyando y no me voy a desconcentrar y voy a dar lo mejor de mí a mi público”, narró en el segmento Caribe Espectáculos de elCaribe.

El intérprete del exitoso tema “Llegó el pavo” reconoció que su verdadera pasión es cantar, aunque dijo sentirse comprometido con entrevistar a todos los protagonistas de la música dominicana, pese a que la comunicación no es su profesión.

Sin embargo, consideró que a él le resulta más fácil cantar con la orquesta que producir “El Show de Silvio” debido a que resulta ser algo agotador hacerlo solo.

“Antes yo pensaba arriesgarme para hacer un proyecto televisivo, pero veo que ese negocio de la televisión es misterioso, estoy descubriendo muchas cosas que no sabía. Aquí no se apoya al programa más pegado, se apoya a quien tiene más relaciones, aunque no esté pegado y aunque no guste”, expresó con dolor el intérprete de “Carrito rojo de carrera”. Dijo que por esta razón mucha gente no ve televisión y se apoya en las redes sociales.

Silvio romántico

En septiembre del 2020 Silvio Mora también aprovechó para grabar “Dime por qué”, un tema de corte romántico junto a Sergio Vargas, el cual cuenta con un video que hasta la fecha ha alcanzado más de 59,000 reproducciones.

Trabajar con “El Negrito de Villa” fue muy especial para Silvio Mora fue un sueño hecho realidad debido a que lo considera como uno de los mejores intérpretes de la música dominicana.

“Ahí demuestro a un Silvio Mora intérprete, cantante porque realmente yo vengo de cantar en hoteles baladas, boleros aunque mucha gente me conoce con la pegada de los temas de locuras

y yo estoy tratando de limpiar eso”, expresó.

Aborto

“Tenemos libre albedrío en todos los sentidos. Todo el mundo tiene derecho a decidir lo que queramos ser; ahora, todo en la vida trae consecuencias”, planteó Silvio Mora sobre el tema del aborto.

Una estrategia que no le falla en la música

En las últimas semanas, Silvio Mora ha estado presentando en algunos programas de televisión el tema “La estufa”, sin embargo, este sencillo aún no ha sido grabado en un estudio. Es que esta es una de las estrategias que el artista utiliza para saber si el tema va a gustarle o no al público. “Yo creo esa idea, pero empiezo a hacerlo en la tarima y al ver a la gente riéndose, le digo a los músicos: vamos a grabarlo. Pero en la tarima le vamos haciendo los arreglos y al mes decimos si el tema está bueno”, explicó.