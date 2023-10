Un renglón de los que más aportan en las industrias culturales es el de las presentaciones en vivo, los conciertos de las grandes estrellas.



“Farrewell: Yellow Brick Road”, de Elton John , que acaba de presentarse en la inauguración del nuevo The Legend Arena en lo que será el Dorado Park de Cap Cana, ha sido considerada la gira más exitosa en recaudación de todos los tiempos. Comenzó en 2018 y finalizó el 8 de julio de este 2023, pandemia de por medio.



Probablemente haya influido las ganas de salirse de la pandemia de la gente, aunque también después de esta las tarifas de boletería han subido en muchos lugares.



Uno de los lugares donde más ha subido es precisamente República Dominicana, gracias a la inflación y probablemente gracias a la especulación.



La gira de Elton John recaudó US$939,100,000, en 330 conciertos con una asistencia total de 5,300,000 personas. La recaudación promedio fue de US$2.85 millones.



Ed Sheeran con la gira “Divide” va en segundo con $776,200,000 millones de dólares recaudados en 255 conciertos de 2017 a 2019, para una recaudación promedio de tres millones.



El fenómeno Taylor Swift



Según noticias del pasado 12 de octubre, Taylor Swift se convertiría en la mujer con mayor recaudación de conciertos en la historia, debido a que según la lista Billboard Boxscore, superaría a Madonna, que recaudó 407 millones de dólares con su ‘Sticky & Sweet Tour’ entre 2008 y 2009.



A nivel global, The Eras Tour de Taylor Swift se colocaría en cuarto lugar de las giras más recaudadoras de la historia.



Según la sección de Bussines de Billboard, una vez que Taylor Swift ponga punto final a ‘The Eras Tour’, habrá generado ganancias por hasta 591 millones de dólares en venta de boletos, con un costo promedio de 215 dólares cada uno.



El pasado mes de julio la revista Pollstar publicó que la artista pop de 33 años se embolsa cada noche de gira 13 millones de dólares. Esto no incluye lo que ganan con el ‘merchandising’.



Solo las primeras 22 actuaciones reportaron ingresos de más de 300 millones de dólares. Según Pollstar cuando finalice el tour en agosto del 2024, Taylor Swift podría llegar a romper el récord de Elton John y colocarse al frente de las giras más recaudadoras de la historia con la friolera de 1400 millones de dólares.

Bonos para todos en la gira de Taylor Swift

La revista Forbes reveló en agosto que la fortuna personal de Taylor Swift ascendió a US$740 millones. En abril registraba US$570 millones. Se calcula que Taylor Swift pagó por el momento un total de US$55 millones en bonos a los trabajadores en su gira.



Este año el tour se triplicó, de 56 a 146 conciertos. El equipo que la acompaña incluye bailarines, profesionales de rigging, sonidistas, personal de catering y transporte.