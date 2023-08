La revista Mercado celebró The Best RD 2023, donde premió cuatro artistas de La Oreja Media Group.



“Estamos muy orgullosos por este reconocimiento al talento y trayectoria de nuestros artistas que representan lo mejor de la República Dominicana”, expresó Porfirio “Popi” Piña, CEO de La Oreja Media Group.



El evento reconoció la trayectoria de 50 años de Fernandito Villalona, “El Mayimbe”.



La Reina del Merengue y ganadora de Latin GRAMMY®, Milly Quezada, recibió la distinción de 45 años de trayectoria musical. Otro reconocido fue el multipremiado y nominado al Latin GRAMMY® Pavel Núñez como compositor del año y la cantautora dominicana Techy Fatule, quien recibió la distinción de ser elegida con la canción “Que Me Quedes Tú” como tema del verano.



“Gracias por este reconocimiento. Lo comparto y celebro con todo el que me ayudó a que me quedes en tu tenga vida”, manifestó Techy.