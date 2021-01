Vakeró: Todos los problemas con Martha quedaron en el pasado

Sobre la sorpresa que ha causado la colaboración entre Martha y Vakeró el rapero afirmó que, lo que pasó, pasó

Santo Domingo. El “cantante de los raperos” Vakeró quien ha recibido críticas por su colaboración con la “baby” Martha Heredia dijo que hasta él le sorprendió haber grabado con la Latin American Idol 2009, quien hace unos años fue su pareja con la que no termino su relación de buena manera. Sin embargo, todo quedó en el “pasado”.

En una entrevista con el comunicador Luinny Corporán que se difundió por la estación radial Mix 104.5 FM, y que está disponible en su canal de YouTube, , Manuel Varet aseguró que:

“Chely y yo hacemos buena química cuando grabamos”, a lo que puso como ejemplo el éxito “Te quiero”, que hace una década los unió en una composición, “todavía la gente la comparte en redes sociales, y todavía es un escándalo, y ahora hacemos esto, la Nota, entendiendo lo que quiere el pueblo”.

Sobre la sorpresa que ha causado la colaboración entre Martha y Vakeró el rapero afirmó que ‘lo que pasó, pasó. Soy de la persona que entiendo; hay que soltar el pasado para tener manos con la que asegurar el futuro, y ahora lo importante es que ella y yo estamos muy bien, estamos colaborando, nos respetamos; ella sabe del cariño y aprecio que siempre le he tenido, igual, me lo manifiesta y todo está en orden”.

En respuesta a las críticas, el “Cantante de los Raperos”, indicó que pasa la página para la izquierda porque quienes los han criticado “no me llaman para saber si mis hijos comieron o no. Esos son los que están esperando que alguien diga algo feo de mí para hacerse eco”.

Sobre las ayudas que brindó el gobierno a la clase artística el cantante oriundo de San Pedro de Macorís dijo que: “Nunca he recibido una ayuda del gobierno, durante todo este tiempo, yo me he fajado para mantener a mis muchachos, pa’ poder ayudar mi familia. Yo no tengo un padrino detrás de eso que tiene mucho cuarto. Todo lo que logrado ha sido porque Dios lo ha permitido, porque el pueblo se ha convertido en cómplice para que eso suceda”.

Explicó que cuando el Estado “me obliga a quedarme en mi casa”, entonces, debe ser consciente de que “no va hacer nada en la calle” por lo que entiende que “deben ponerme esto” en alusión a una ayuda económica.

Vakeró señaló que no estuvo en la lista de los artistas que recibieron al ayuda del gobierno en diciembre porque un grupo de “desaprensivos” así lo quisieron. “A Vakeró no”.

“No estoy de acuerdo con eso (Toque de queda), y yo dije que si tengo que caer preso, y ya me dieron una carrera. Salí una noche, y dije: tengo que salir a dar una vuelta por aquí porque me estoy volviendo loco”.

En cuanto a la “La Nota”, que lleva casi 600 reproducciones en YouTube, Manuel comentó que:

“Siempre he sido flexible en lo que me monto; los géneros que me monto, nunca los veo como de que tan o no tan. Simplemente entiendo que soy músico, que decidí elegir como oficio y le doy pa’ allá”.

Recordó en la entrevista con el “Rey de las tardes” que para nadie es un secreto que en el año 2009 hizo un dembow “El poco tiempo”, que fue una adaptación de la primera agrupación urbana del Este ‘Grupo Unido’. “Hago esta versión y se pega feo”.

Más tarde Vakeró expresó que hizo el tema, en lambada, a dúo con su hermano Kunin. “La base que acompañó las letras eran dembow”, al igual, que “Deja tu envidia”, por lo que no es su primer tema en el género musical.

Sin embargo, llegó un tiempo en el que entendió que quería hacer otras cosas, como mezclar géneros musicales dominicanos, lo que de inmediato generó comentarios positivos a su carrera que la gente solo decía: “Vakeró es otra cosa”.