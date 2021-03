Vladimir Dotel: “La creatividad se ha ido de vacaciones”

Vladimir Dotel, líder de Ilegales, grupo que cumple 26 años en la industria discográfica, consideró que en el ámbito musical “la creatividad se ha ido de vacaciones” y que las agrupaciones de hoy día lo que están haciendo es “copy and paste”.



“Se está haciendo música a vapor, por eso mismo es que las canciones tienen un promedio de vida de 15 a 30 días; la gente se basa en streaming y números, pero no se basan en heat”, criticó Dotel.

Criticó que los temas se peguen por la plataforma Tik Tok y sus challenge. Reveló que en la industria ofertan “paquetes o combos” de esa red social para promocionar con los tiktokers bailando “X” tema, para “vender que la canción es viral”. Es por esta razón que las disqueras están experimentando grabar canciones que ya fueron éxitos, o cambiando las letras.

Hay que sentarse en la grada

El artista, que ha recibido varias nominaciones y premios nacionales e internacionales, manifestó que hay momentos en la vida que “hay que sentarse en las gradas para ver un show”.

Estas declaraciones las hace a propósito de que la agrupación tardó un año, el de la pandemia, sin hacer conciertos, ni estrenar ningún tema.

En ese sentido, recordó que Ilegales tiene un reportorio de éxitos desde el año 1995 hasta el 2020 y por lo que, aunque no grabe temas nuevos, siempre habrá gente que bailará su música.

“Hay muchos artistas de la nueva generación que al año se olvidan, pero con la gracia de Dios, te puedo decir que después de 26 años de carrera, siendo artista independiente, la gente quiere ver a Ilegales y por eso tenemos que darle gracias Dios, porque no todo el mundo puede lograr eso”, manifestó el artista.

“Party en las rocas”

En la búsqueda de rendir tributo a todas las personas que han estado batallando contra el coronavirus, Ilegales, compuesta por Junior, Vladimir y Chino, ofrecerá un concierto virtual en Las Ruinas San Nicolás de Bari, en la Zona Colonial, con su banda completa. La cita es esta noche, a las 9:00 p.m.

El evento virtual tendrá una hora y media de duración, en el que recorrerán sus 26 años de carrera.

“Vamos vibrar, vamos a hacer algo diferente, pero es Ilegales (…) esto es puro party”, garantizó Dotel.

Descarta “featuring”

El intérprete de éxitos como “Taqui Taqui”, “Como un trueno” y “Chucu chá”, entre otros, también descartó la posibilidad de montarse a la ola de las colaboraciones por entender que es estresante.

“A esta edad yo no estoy para eso, es un lío”, aseguró.

Dijo que está buscando la forma de combinar un ritmo de los nuevos con el merengue que se hace ahora porque a su juicio, el país necesita nuevos colores.

Afirma que el merengue es una realidad

Dotel descartó que lo que Ilegales está grabando en estos tiempos sea merengue, ritmo que identificaba al grupo en los inicios de su carrera, en los años 90, por entender que “ya la gente está en otra cosa”. “Yo no creo que nosotros somos los que vamos a traer el merengue de nuevo; el merengue es una realidad y ustedes lo saben (…) Yo le dije a mi hijo Baryan grábate un merengue y me dijo: ¿Qué, cómo lo hago? Quiero que él me lo haga, pero estoy consciente que lo que él me va a hacer no es merengue”, expresó Dotel durante un encuentro con la prensa.