El concierto “El Monólogo del Cantautor dentro del Cajón” del destacado artista José Antonio Rodríguez, regresa a escena el próximo 5 de abril, a las 8:30 pm en la sala Ravelo del Teatro Nacional.



La noche del estreno de esta producción José Antonio estaba nervioso, no podía ser de otra manera. Si no no sería un artista. Estaba encerrado en el camerino de casa de Teatro, donde un grupo de amigos asistiríamos a ver la nueva puesta de sus canciones.



Al final de la noche y al final de la ovación, y al final del día, ya acostados, seguimos teniendo la misma sensación: habíamos asistido a un acto de esos que quedan pegados en la memoria como un sello de agua.



Arte. Sencillamente.



Ahora la aclamada producción que devuelve al José Antonio íntimo, poético, se presentará nuevamente en la capital.



Además de iniciar aquí su escueto recorrido ha estado en Santiago, La Vega y La Romana.



¡Tal vez no se han enterado en Puerto Plata, San Francisco de Macorís o San Pedro! ¡Acaso nada saben en Bávaro o en Samaná o en Nagua, o en Barahona o Cabrera!



“El Monólogo del Cantautor dentro del Cajón”, es una fusión inteligente de poesía y tecnología.



José Antonio Rodríguez es uno de los cantautores dominicanos más relevantes. Sus composiciones -bien defendidas por voces como Maridalia o Milly Quezada- son de una pureza lírica y unos giros melódicos poco usuales, dentro de la selva de lo que se escucha.



Perteneciente a la misma estirpe (en esencia, no en metáfora) de Lockward y Luis , de Sonia y de Vitico, en su mágico cajón ofrece un viaje musical en el que muestra una trayectoria artística marcada por la calidad, así como su coherencia temática como artista.



“El Monólogo del Cantautor dentro del Cajón” lo muestra atrapado en un cubo translúcido, transformando un escenario típico en toda una experiencia visual. Desde lo romántico a lo social, no pueden faltar “Para quererte,” “Como un bolero,” o “Vive,” entre otros.



En “El Monólogo del Cantautor,” José Antonio Rodríguez estará acompañado por los músicos Geann García y Ronny Cruz, este último también responsable de los arreglos musicales. El diseño de luces estará a cargo de Hjalmar Gómez, las animaciones VJ serán obra de Derly Payano, el sonido estará a cargo de Les Bueno, y el montaje estará en manos de Liliana Soto y Dimensión Visual. Las boletas están disponibles en el Teatro Nacional y en Uepa Tickets.

Idea, producción y patrocinios

La producción y la idea general de Nono Rodríguez de Once y Once, el arte y diseño son de Bimbo González, el video y la fotografía son responsabilidad de Babeto Rodríguez, la comunicación está a cargo de Copilot, y las relaciones públicas son gestionadas por Monika Despradel.



El show cuenta con el patrocinio de empresas como Banco Popular, Fiduciaria Banreservas, Altice, Lanco y Segurnet.