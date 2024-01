En una noche trascendental para la música dominicana The King del Merengue abarrotó de público el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, de este Estado, el pasado viernes, en las llamadas Noches de Neón.



Desde tempranas horas de la tarde fanáticos de Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Rusia y República Dominicana llegaron al famoso hotel cuya estructura es una imponente guitarra que ya forma parte de las atracciones turísticas de la ciudad.



Wilfrido Vargas ofreció un concierto enérgico ante una fanaticada que disfrutó de los éxitos musicales más emblemáticos de la agrupación, como El Africano, Volveré, El jardinero, El loco y la luna, entre otros que fueron bailados y coreados por los miles de asistentes al encuentro.



“Buenas noches, como embajadores de la música dominicana nos sentimos más que felices de que este concierto se haya convertido en un encuentro de hermandad, en el que podamos decirle al mundo que unidos podemos alcanzar grandes cosas y que sea a través del merengue tiene un significado de premonición que nos dice que nada une más a los pueblos que la música”, fueron las primeras palabras del exitoso merenguero dominicano.



El público bailó, cantó y disfrutó cada una de las canciones del amplio repertorio de The King, quien, con su particular estilo, estructurado en las más de cuatro décadas subido en los más importantes escenarios del mundo, mantuvo una conexión con el público de principio a fin.



Éxitos como El baile del perrito, El hombre divertido, Abusadora, Cuando esté con él, El comején, El barbarazo, La medicina, entre otros, formaron parte del extenso y exitoso repertorio del músico y productor.



Esta parada en Florida forma parte del inicio de The King Tour 2024 de Wilfrido Vargas, que continuará el 10 de febrero en Radio City Music Hall, de la ciudad de Nueva York.