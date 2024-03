La Gala 39 de Premios Soberano, que entrega Acroarte, fue una producción general a cargo de César Suárez Jr.

La muy merecida Gran Soberana del 2024 ha resultado ser -tal y como lo previó desde días atrás quien suscribe este texto- la artista dominicana Ángela Carrasco.



Nacida en Pepillo Salcedo, Montecristi, hace 73 años, la cantautora, actriz y profesora de canto dominicana ha sido reconocida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia de los Grammy Latinos.



Su casa, desde 1972 cuando fue a estudiar decoración y diseño interior ha estado en Madrid, la capital española. En 1973 se casó con Ramón (Chiqui) Socías y en 1974 entró como modelo al programa de TVE-1 ¡Señoras y señores! Poco tiempo después se convirtió en presentadora oficial.



Un año después, en 1975, llegó la oportunidad que la situaría ya para siempre en el rumbo definitivo de su vida. El papel de María Magdalena en la ópera rock Jesucristo Superstar junto a Camilo Sesto. En agosto de 1976, Angela abandona la obra para ser madre de su primer hijo.



Luego vinieron los dúos con Camilo Sesto y su carrera en solitario, y más grabaciones con Juan Gabriel, Celia Cruz, Willy Chirino y otros.



La suya es la historia de la primera voz femenina dominicana que se convirtió en una estrella verdaderamente iberoamericana.



Al fin, se le ha premiado con el Gran Soberano que se merecía hace años.



Premios en la alfombra y algunos detalles del show



Una de las innovaciones de los Soberano 2024 fue la entrega de algunos premios en la alfombra roja. Karen Yapoort, por ejemplo, fue premiada por Mejor Programa de temporada, mientras era entrevistada allí.



Vian Araujo y Ricardo Rodríguez recibieron el premio al mejor Post, por su post deportivo Abriendo el podcast.



Otra premiada en la alfombra fue Nileny Dyppton, como Mejor actriz de teatro.



El escenario de la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, visto por televisión, se veía pequeño en relación con años anteriores. Entre Jochy Santos y Hony Estrella primó buena comunicación y las bromas iban y venían de ida y vuelta de manera bien fluida.



“Gracias a papá Dios por tantas noticionas”, expresó El Rubio Acordeón al recibir el Premio Revelación del Año.



“La española más mexicana”, como le llamó Jochy Santos a Natalia Jiménez ofreció uno de los momentos más altos al interpretar un medley de temas entre ellos El pobre, Costumbres, con mariachi y orquesta de cámara.



Otro de los segmentos musicales de la noche fue el presentado por Eddy con temas como Carolina, Eres demasiado niña, La bailadora, Ajena, Esto si está bueno, entre otros. Acompañado en escena por cuerpo de baile, el público de pie lo secundó, incluso sus colegas merengueros. Casi al terminar pidió un aplauso para Wilfrido Vargas. Y recordó su primer merengue hace 40 años, El jardinero, y su rap característico.



Siguió la encargada del segmento homenaje In Memoriam de quienes fallecieron a lo largo del año pasado, que destacó la memoria de don José León “quien sostuvo el crecimiento de nuestros premios” y mencionó su aporte como imperecedero en nuestra sociedad.



Jochy y Hony presentaron el homenaje a Angela Carrasco, que fue introducido con un material audiovisual desde sus inicios en la música. El homenaje a la gran artista dominicana estuvo entregado a las voces de Martha Heredia, quien hizo una excelente interpretación de Si tú eres mi hombre. Lo quiero a morir fue defendida en la voz de Luisanna y finalmente la propia Angelita Carrasco cantó Quererte a ti, con el público de pie y acompañada por las dos artistas jóvenes y un coro de hombres.



“El mismo estrés que lo tenemos para la televisión lo tenemos para la radio”, dijo sobre las mujeres del entretenimiento Hony Estrella, que se enfrentan a todos los ‘memeros’ de las redes y aun así siguen puestas y firmes.



La Reina del Merengue, Milly Quezada fue la encargada de premiar al merengue del año, que recayó en Mujer bonita, de Rafely Rosario, quien se estrenó con su primer Soberano. “20 años casi”, dijo.



Luego fue el homenaje a Emmanuel, quien sin dudas es uno de los íconos del pop latino. Manuel Tejada y Roberto Gerónimo entregaron el premio. “Después de ver tanto arte uno se siente apabullado…”, pidió un aplauso para Victor Víctor hasta el cielo.. “Mi sueño no era el de trascender, era cantar… Iba a la escuela cantando, regresaba de clases cantando y me echaban de clases porque estaba cantando”, recordó.



“El trío más emblemático de América Latina”, así le llamó a Camila, Hony Estrella, al anunciar a la agrupación mexicana. El público coreó sus canciones, como Todo cambió y Mientes, entre otras. El público los ovacionó, de pie. Pito Acevedo y Enrique Medina les entregaron un Soberano Internacional. “Estamos de vuelta, chicos”.



“Nuestro gran Soberano es para Ángela Carrasco”, dijo al final de la noche, Wanda Sánchez, presidenta de Acroarte junto a Luis Álvarez, vicepresidente de la Cervecería Nacional Dominicana.



“Yo tenía ganas de que un día pudiese no sentir el Gran Soberano, sino el aplauso, el cariño de mi país… Esto es algo que quiero que sepan… No me puedo quejar. Hace mucho tiempo que esto tenía que haber estado conmigo. Te voy a vestir con mi ropa. Gracias a toda la gente que ha colaborado conmigo tantos años. Gracias a mis hermanos, mis padres, a mi familia personal. A mi marido, que él sabiendo lo maravillosa que estoy, ¡me ha dejado seguir cantando…! Siempre para mí, el éxito más grande, que mi país se sintiera orgulloso de lo que hacía Angelito por ahí”, al final dio las gracias a su esposo Ramón. Y al fin lo logró. Muy merecido. El cierre fue con música del Lápiz Conciente.

Natalia Jiménez derrochó gracia, voz y estilo.

Renglón clásico

Bailarín Clásico y/o Moderno

Luis Pérez Ovalle

Coreógrafo del año

Pablo Pérez

Actor de Teatro

Augusto Feria – La fiesta del Chivo

Actriz de Teatro

Nileny Dippton – Isla de sangre

Director de Teatro

Guillermo Cordero – Juana la Loca

Obra de Teatro

Juana la Loca – Fundación Amigos del TN y Guillermo Cordero

Musical del Año

Grease – Amaury Sánchez y Javier Grullón

Producción Escénica

9na. Sinfonía de Beethoven – Teatro Nacional

Artista destacado en el extranjero

Aisha Syed

Cine

Comedia del Año

Cuarencena (David Maler)

Drama del Año

Freddy (Giancarlo Beras)

Mejor director

David Maler (El Método)

Mejor actor

Ramón Emilio Candelario-Danny 47

Mejor actriz

Cecilia García – La hembrita

Actor y/o actriz de destacado en el extranjero

Zoe Saldaña – Lioness

Juan Luis Guerra y sus dos Soberano.

Comunicación

Programa Diario Entretenimiento

El Show del Mediodía

Programa de humor

El show de Raymond y Miguel

Animador de televisión

Jhoel López

Presentador de televisión

Pamela Sued

Programa regional de entretenimiento

Ustedes y nosotros

Programa de temporada

Casados en caos – Karen Yapoort y Daniel Sarcos

Comunicador destacado en el extranjero

Alipio Coco Cabrera

Comediante del Año

Noel Ventura

Locutor del año

Domingo Bautista

Programa temático de entretenimiento

Énfasis

Programa de investigación

El Informe – Alicia Ortega

YouTuber del año

Santiago Matías

Programa digital

Politiqueando RD – Manolo Ozuna y Anabel Alberto

Podcast del año

Abriendo el Podcast

StandUp Comedy

Carlos Sánchez

Programa radial de variedades

Esto no es radio – Santiago Matías

Programa infantil

Topi Tok

Videoclip del Año

Mambo 23 – Juan Luis Guerra (Director: Jean Guerra)

Rafely Rosario con su estatuilla.

Renglón Popular

Orquesta del Año

Eddy Herrera

Conjunto Típico

El Blachy

Orquestador y / o Arreglista

Alex Mansilla

Compositor y /o autor de letras

César David Castro

Bachata del Año

Me dio pa llamarte Allendy (compositor César David Castro)

Artista y /o agrupación destacada del año

Juan Luis Guerra

Merengue del Año

Mujer bonita – Rafely Rosario (Comp.: Cinthya Montero)

Salsero del año

Yiyo Sarante

Bachatero del Año

Luis Miguel del Amargue

Merenguero de Calle

Alá Jazá

Artista y/o Agrupación Urbana

El Alfa

Cantante Solista

Pavel Núñez

Concierto del año

Vicente García Sinfónico – Vicente García (Producción: Amaury Sánchez)

Espectáculo del Año

Viva la Reina – Milly Quezada (Producción: Pedrito Núñez del Risco y Billy Hasbún)

Colaboración del Año

Llegaste – Milly Quezada Ft. Manny Cruz

Revelación del año

El Rubio Acordeón

Álbum del año

A mí manera – Sergio Vargas

Espectáculo de Humor

El show de la González-Full Edition – La González – Función Gran Teatro del Cibao. (Producción: Enmanuel Flores)

Música Alternativa

Solo Fernández

Canción del Año

Mi todo – Yiyo Sarante (Compositor: César David Castro)

Música Religiosa Contemporánea

Kairo Worship

Patrocinios

La edición 39 de Premios Soberano, que festeja los 40 años de Acroarte, contó con el respaldo de Cervecería Nacional Dominicana y Banreservas.

Directores

La producción artística fue de Guillermo Cordero, la producción de televisión de Alberto Zayas, y la alfombra roja fue producida por Giancarlo Beras Goico

Especiales

Manuel Chapuseaux (Artes Escénicas), Rubby Pérez (Soberano al Mérito) Lápiz Conciente (Soberano Especial), Camila y Emmanuel (Soberano Internacional)