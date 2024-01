El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) celebrará su 16ta edición del 26 de enero al 1ro de febrero. En esta ocasión se destacan sus tributos al apreciado miembro de la industria de cine dominicana Pericles Mejía, fallecido el pasado año, y a la Ciudad de Nueva York.



En un encuentro con la prensa, celebrado en el hotel Homewood Suites By Hilton Santo Domingo, el director del Festival de Cine Global Santo Domingo, Omar de la Cruz, ofreció detalles del evento más importante del cine que se realiza en República Dominicana.



Según el ejecutivo del evento, el FCGSD otorgará durante la ceremonia de apertura un reconocimiento por su trayectoria a la actriz mexicana Yalitza Aparicio, la cual debutó en el cine con “Roma”, de Alfonso Cuarón, con la que se convirtió en la segunda actriz mexicana nominada al Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la primera de origen indígena. Recientemente, estuvo en la producción de Netflix, “La gran seducción”, dirigida por Celso García.



Un dominicano



Como digno representante de la diáspora dominicana será reconocido el actor y productor Elvis Nolasco, conocido por sus papeles en el drama criminal “Godfather of Harlem” y la serie de antología “American Crime”. Fue uno de los actores de “Buscando un sueño” y presentará su producción de cortometraje multipremiada “Ro & the Stardust”.



De hecho en certamen presentará 108 producciones entre largos y cortometrajes.



La programación de este año cuenta con diversos filmes que han estado como aspirantes al Oscar a la Mejor Película Internacional. Entre estos, se mantienen en el short list o lista corta la mexicana “Tótem”, de Avilés, un retrato de una familia mexicana que desborda belleza y dramatismo y la selección de Japón “Perfect days”, dirigida por Wim Wenders que nos brinda un cine sensible, esencialmente humano y con un poderoso sentido visual.



Durante el festival se proyectarán también “Los delincuentes”, (Argentina) de Rodrigo Moreno, una saga de atracos postmoderna, fascinante y enigmática. “Los colonos” (Chile), de Felipe Gálvez, un brutal y escalofriante alegato contra el colonialismo capitalista. “En la sombra de Beirut” (Irlanda), de Stephen Gerard Kelly y Garry Keane, colección de relatos humanos llenos de resiliencia y esperanza y “En la sombra del sol” (Venezuela), dirigida por Miguel A. Ferrer, sobre un joven sordo que pondrá a prueba su perseverancia en una sociedad no apta para la inclusión.



El cine dominicano



La sección “Hecho en Errede” dejará ver “Insular”, nueva propuesta de Héctor Valdez sobre las experiencias de un náufrago de un viaje clandestino en yola, estrenada mundialmente en el Festival de la India (Goa). El director Juan Antonio Bisonó presenta “Safari”, sobre un joven estadounidense que llega a República Dominicana que se ve envuelto en el fuego cruzado de un volátil triángulo amoroso entre dos exaltados y una misteriosa mujer fatal.



También se presentará “Consuelo”, documental sobre el trabajo de las Hermanas Grises de la Inmaculada Concepción en una comunidad dominicana pobre y los esfuerzos de su único miembro original superviviente. Dirigen Fernando Santos Díaz y Gabriel Valencia.



Ópera Prima Ficción “Jimmy Sierra”



Compiten en esta sección: “20,000 especies de abejas”, de Estibaliz Urresola Solaguren (España); “Almamula”, de Juan Sebastián Torales (Argentina); “Boca Chica”, de Gabriella Moses (República Dominicana); “La Pecera”, de Glorimar Marrero (Puerto Rico); “Trigal”, de Anabel Caso (México); “Una noche con Adela”, de Hugo Ruiz (España); “Las chicas están bien”, de Itsaso Arana (España); “Los colonos”, de Felipe Galvez (Chile) y, “La mujer salvaje”, de Alan González (Cuba).



Ópera Prima Ficción “Fernando Báez”



Forman parte de la selección: “El Castillo”, de Martín Bechimol (Argentina); “Guapo’y”, de Sofía Paoli Thorne (Paraguay); “El arte de la luz y la sombra”, de Miguel Herrero Herrero (España); “La colonial”, de David Buitrón (México); “Mi última condena”, de Juan Mata (España); “Juan Mariné: Un siglo de cine”, de María Luisa Pujol (España); “Light falls vertical”, de Efthymia Zymvragaki (España); “El fotógrafo de la 40”, de Orlando Barría y Erika Santelices (República Dominicana) y, “La otra memoria del mundo”, de Mariela Pietragalla (Argentina).



En estos días, elCaribe estará dando seguimiento al que sin dudas es el festival de cine más importante de la región del Caribe.

Preservación y memoria

Otro eje temático de este año es el rol de la preservación y la memoria audiovisual. “El arte de la luz y la sombra”, recorre la historia del cine y del mundo audiovisual a través de animaciones y entrevistas con varios expertos. Miguel Herrero dirige esta cinta que es fruto de sus investigaciones sobre los orígenes de este arte. El documental “La otra memoria del mundo” busca reflexionar, de manera poética, sobre la importancia del cuidado y preservación de los archivos cinematográficos que conforman nuestra memoria. “Juan Mariné: Un siglo de cine” trata sobre uno de los directores de fotografía y restauradores de películas más longevos de la cinematografía española.

Temas de inclusión, puestos en práctica

La función de “En la sombra del sol”, contará con closed captions para que personas con limitaciones auditivas puedan disfrutar de la película. Además se incluye en el programa “Campeonex”, secuela de la popular cinta que cambió la percepción de la persona con discapacidad y borró etiquetas para centrarse solo en las historias. El director de la cinta, Javier Fresser, hace hincapié en la necesidad de inclusión social.