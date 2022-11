Pocas veces se ha dado el sold out en el Estadio Olímpíco como ocurre con Legendaddy.

Daddy Yankee vino a la redacción del periódico donde quien suscribe trabajaba entonces.



Ese día iban a grabar el video clip de La Gasolina. El tema realmente se empezaba a conocer.



En el piso de la oficina pequeña estaban sentados ( a falta de espacio para las sillas) Dj Urban y Monserrate, los dos dominicanos que le colaboraban. A la puerta quedó un morenón fornido, con T-shirt negro y cadena de oro. Los demás acompañantes fueron abajo al parqueo.



Daddy Yankee había tocado todas las puertas de los periódicos y nadie le había dado un brake. Era el 2 de agosto del 2004. Al día siguiente publicamos la nota.



“Daddy Yankee, considerado por sus seguidores como un ‘dignificador’ del género musical, se encuentra desde la noche del domingo en tierra dominicana.



La visita del popular cantante de reggaeton se debe a la filmación de un video clip del tema ‘La gasolina’ que suena con insistencia en las emisoras radiales del país. El tema pertenece al disco ‘Barrio fino’ un trabajo detrás del cual se ve que existe un concepto bien desarrollado y en el que se destacan los temas ‘Dale caliente’ y ‘Lo que pasó, pasó’”.



Daddy Yankee es el único ganador latino del género de un Premio Bilboard, con el disco más vendido entre todos los géneros en el año 2002, titulado “El Cangri.com”, y actualmente promueve su quinta producción apenas con 15 días en el mercado y con 197 mil copias vendidas.



Las filmaciones del video clip se desarrollaron ayer en escenarios naturales de la Zona Colonial y hoy en la mañana está previsto filmar en el autódromo Las Américas.



El video es dirigido por Cacho López, quien ha realizado videos para figuras como Ricky Martin. La producción en el país es asumida por Juan Basanta.



El rapero de “Saoco” y “Seguroski” está en los primeros lugares del hit parade en Honduras, Nicaragua, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú, y en ciudades de EE.UU. como Nueva York, Tampa, Houston, Miami, Boston y Los Angeles. Ha grabado junto a raperos como NAS, Terror Squad, DJ Playero, Wisin y Yandel, y con salseros como Andy Montañez y con Olga Tañón, entre otros.



Apodado “El Rey de la Improvisación”, Daddy Yankee mantiene un discurso positivo en sus canciones y en sus declaraciones.



Antes de irse de la redacción le dije “Vas a ser grande, muy grande y vas a ganar Grammys y todo eso”.



“¿Ud. cree, maestro?”, preguntó incrédulo. “Seguro. Tú te vas a acordar de lo que te digo. Pero tu vida te va a cambiar. La fama, los aduladores, todo eso cambia a la gente. Ojalá que no te olvides de mí y no pase trabajo para entrevistarte de nuevo”, le respondí, sabiendo lo que iba a suceder.



“Nunca, Maestro. Ud siempre podrá contar conmigo. Le estoy muy agradecido. De verdad”.



Por supuesto que pasó el tiempo y Raymond Ayala se convirtió en el rey del reggaetón, que dicho sea de paso, eran canciones infantiles al lado de la mucha bazofia lanzada por el dembow.



Pasaron ocho años para poder verlo de nuevo. Fue en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. Ya era el rey en su punto más alto. La entrevista fue negociada durante dos meses. Pidieron las preguntas que se le iban a hacer, esto en especial fue algo que casi me hace abandonar la entrevista. No entrego preguntas a nadie. Se habló del tiempo de entrevista y un largo etcétera de condiciones. En varias ocasiones estuve a punto de abandonar la tentativa. Iba a ser para el periódico y para mi programa Confabulaciones.

Aún minutos antes su esposa y mánager puso obstáculos: “Ah, ¿pero es con cámara?”.



Cogí aire una vez más. Solo persistí en hacerla para poder tenerlo de cerca de nuevo y decirle “¿Viste que te pasó lo que te dije que te iba a pasar?” Al principio no me conoció, pero enseguida se recordó.



Entonces me abrazó. Y fue la entrevista. Este sábado se despide de República Dominicana y no estaré allí. Cuando vuelva a dar un concierto, lo iré a ver.