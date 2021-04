Yapoort hace realidad uno de sus sueños: Tendrá una niña  

Santo Domingo.- “Se lo pedí a Dios en oración y me concedió el deseo”, estas fueron las palabras de la comunicadora tras compartir la revelación de genero de su bebé.

Yapoort compartió un vídeo en sus redes sociales donde se puede observar como realizó una ceremonia en un yate junto a sus seres más cercanos.

“It’s a girl… Es una sirena”, manifestó.

La presentadora de tv hizo público su embarazo en febrero de este año.

A través de unas fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde se le ve junto a su esposo y su primogénito Ever, la también modelo compartió con sus seguidores la feliz noticia al escribir “Gracias mi Dios por esta bendición. #Baby2 is on the way (el bebé número está de camino)”.