Aparece Yailin en un video: "A mí nadie me ha golpeado"

“A mí nadie me ha golpeado. A mí nadie me ha hecho nada”, afirmó la exponente de música urbana Yailin La más Viral, luego de rumores de maltrato físico en su contra por su pareja Tekashi, quien se encuentra recluido en una cárcel de La Vega por una denuncia de agresión a productores musicales.

«Yo no he sido agredida, ni verbalmente, ni psicológicamente, yo estoy bien», insistió la exponente urbana dominicana.

Agregó además que, desde que «Dani» (refiriéndose a Daniel Hernández, nombre de pila de Tekashi) salga del proceso legal con las autoridades dominicanas, lo que sigue es «un saco de música».

«Esperemos que Dani salga pronto, yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es… Última vez que hablo del tema, a mí nadie me ha golpeado, nadie me ha hecho nada y lo que viene es saco de música», refirió Yailín.

Asimismo, consideró que para ella el proceso que enfrenta Tekashi “es una porquería. Esto no es nada. Vamos a salir de esto”.

Cabe destacar que el Ministerio Público solicitaba la comparecencia de Yailin, que se encontraba en el mismo lugar donde ocurrió la presunta agresión protagonizada por Tekashi, «para entrevistarla y realizarle las evaluaciones correspondientes».

Este martes, en medio de un fuerte contingente de seguridad policial, Tekashi llegó al Palacio de Justicia de La Vega, donde se conocerá una solicitud de medida de coerción en su contra por parte de la fiscalía y un recurso de habeas corpus que depositaron sus abogados por presuntas ilegalidades durante su apresamiento el pasado domingo en un hotel de Samaná.