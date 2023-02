Beyoncé y su récord como mayor ganadora de Grammys en cifras

Beyoncé hizo historia en los Grammy.

La cantante, compositora y bailarina ganó cuatro premios. Mejor álbum dance/electrónico por Renaissance, mejor canción de R&B por Cuff It, mejor grabación de música electrónica dance por Break My Soul y mejor interpretación de R&B tradicional por Plastic off the Sofa. Todo esto durante la 65.ª entrega anual de los premios Grammy organizada por Trevor Noah en el Crypto.com Arena de Los Ángeles ayer (5 de febrero).

Al aceptar el premio por Renaissance, Beyoncé pronunció un breve y sentido discurso agradeciendo a los miembros de su familia, así como a «la comunidad queer, por su amor y por inventar el género». En una publicación de Instagram, agradeció a sus fans y colaboradores y describió Plastic off the Sofa como su canción favorita del álbum «la mayoría de los días. Sin embargo, es difícil elegir».

Las victorias de anoche elevaron su total de premios Grammy a 32, convirtiéndola en la artista más condecorada en la historia de los premios musicales que comenzaron allá por 1958. (coloca el cursor sobre las barras para ver el total de Grammys ganados).

A rey Muerto, «Queeen B» puesta

El difunto director Georg Solti ostentaba el récord de la mayor cantidad de premios Grammy hasta que Beyoncé reclamó la corona. A lo largo de su carrera de cuatro décadas, el británico-húngaro recibió 70 nominaciones, de las cuales ganó 31 . La leyenda de la música clásica ganó su premio final en 1997 a la Mejor Grabación de Ópera para Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg. Murió ese mismo año.

Beyoncé en los Grammy, en cifras

28: Premios Grammy que Beyoncé había ganado antes de la ceremonia de anoche. Eso ya la convirtió en la artista femenina, y cantante, hombre o mujer, con más premios Grammy.

9: Categorías por las que Beyoncé fue nominada anoche, el número más alto del lote durante la ceremonia

88: El número de nominaciones que ha recibido Beyoncé a lo largo de los años en los Grammy, en empate con su marido Jay-Z. Son los cantautores más nominados en la historia de los Grammy. Sus nominaciones incluyen trabajar con Destiny’s Child a finales de los 90 y principios de los 2000, antes de que se lanzara como solista en 2003.

Algunos votantes pensaron que Beyoncé No merecía tanto (¿Estás de acuerdo?)

Según un artículo de Variety del 2 de febrero, varios votantes del Grammy no eligieron a Queen Bey simplemente porque ya había ganado varias veces; esa fue la razón por la que una cantante de treinta y tantos años y un productor e ingeniero ganador del Grammy, ambos sin nombre. en el artículo, dio por elegir votar por personas que no fueran las principales candidatas como Beyoncé y Adele.

“Con Beyoncé, el hecho de que cada vez que hace algo nuevo, es un gran evento y se supone que todo el mundo debe temblar en sus zapatos, es demasiado portentoso”, dijo un veterano del negocio de la música de unos 70 años.

Pero Nadirah Simmons, ex gerente de redes sociales de The Late Show con Stephen Colbert, quien fundó y dirige Gumbo, un club social de hip-hop y una plataforma de medios para y por mujeres negras, estaba molesta por estas razones.

«A la gente simplemente no le gusta ver a las mujeres negras ganar ‘demasiado’. Es desagradable», tuiteó . “Ni siquiera voy a profundizar demasiado o enojarme demasiado porque sé lo que es. Pero sé que todas las mujeres negras pueden relacionarse con sentir que están recibiendo lo suficiente o no demasiado porque alguien se siente celoso, envidioso o amenazado por su grandeza. TODOS conocemos este sentimiento”.