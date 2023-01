Email it

Bizarrap volovió a estremecer las redes esta vez con la tiradea de Shakira

El 3 de marzo del año pasado Residente se volvió tendencia en las redes sociales por una tiradera en la que arremetió contra J Balvin y este 11 de enero, la colombiana Shakira repitió la hazaña, acaparando toda la atención de los internautas con su último lanzamiento.



Estos dos hits virales, tienen un solo responsable detrás, un Dj argentino cuyas mezclas han sido el terreno en el que el puertorriqueño y la colombiana han sembrado dos de las tiraderas más impactantes en menos de un año.



Se trata de Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, es un DJ, compositor y productor discográfico argentino de 24 años de edad, que se ha dado a conocer por sus BZRP Music Sessions y sus BZRP Freestyle Sessions, sesiones que realiza junto a otros artistas, como la que paralizó las redes la noche de este miércoles junto a Shakira.

Sesión de Bizarrap junto a Shakira

La sesión de ayer, en la que la colombiana descargó su furia, no solo contra su ex pareja Gerard Piqué, sino también contra su nueva novia, Clara Chía, corresponde a la sesión número 53 y a 16 horas de haberse lanzado, ya ha alcanzado 32 millones de visitas y ha sido el motivo de miles de memes y críticas, tanto positivas como negativas, que no han parado de llover en las redes.



Pero esta no es la primera vez que una sesión de las de Bizarp, la utilicen para arremeter contra alguien. Al igual que Shakira otros artistas también han aprovechado su turno para descargar su furia contra otro artista o ex pareja.



Cómo olvidar la sesión #49, lanzada en marzo del año pasado. Residente se viralizó tras haber dedicado la mayor parte de sus versos al colombiano J Balvin, la cual fue sujeto de miles de comentarios a favor y en contra del rapero y tendencia en las redes sociales por varios días.



Otra presunta ´tiradera´ en la que Bizarrap ayudó, fue la sesión #32, protagonizada por la rapera argentina Cazzu, quien tenía una relación con el trapero C.R.O. y a quien también mencionan durante este sencillo de estilo libre que hasta hoy acumula 140 millones de reproducciones.

Cracterísticas de las secciones de Bizarp

Las sesiones con Bizarp son características por el estilo libre con la que los artistas expresan su arte, refiriéndose a cualquier tema, empoderamiento, autoestima, fama o sobre la historia de la vida de ese artista, pero al estilo BZRP. Una vez se lanzan, los sencillos acumulan millones de reproducciones en Youtube y en la mayoría de los casos duran horas siendo tendencia en las redes.



Dentro de las colaboraciones más virales que ha creado el artista están la sesión #52 con Quevedo, con 417 millones de visitas a 6 meses de su lanzamiento. La #36 con la argentina Nathy Peluso le sigue con 317 millones y duró varios meses siendo tendencia en la plataforma de Tiktok y como referencia de empoderamiento. La #38 con L-Gente y #39 con Snow Tha Product le siguen con más de 200 millones de visitas.



Todas las colaboraciones son publicadas en el canal de Youtube del Dj, como correspondencia de su proceso creativo y el espacio que crea para estos denominados “Free Styles”.