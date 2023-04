Camilo y Evaluna celebran primer año de Índigo con imágenes inéditas de la bebé

Email it

Hace un año, Camilo (29) y Evaluna (25) llenaban de alegría a sus fanáticos al anunciar el nacimiento de su primogénita, Índigo (1). Hoy en día viven momentos muy polémicos al tratar de ocultar la identidad de la niña de las cámaras de los curiosos.

Fue a través de sus redes sociales que la pareja celebró el primer año de su hija junto con sus miles de seguidores con emotivas palabras y con imágenes que, quizás, nunca antes se revelaron por los cantantes sobre la bebé. Esto, con la intención de resguardar su vida e imagen.

“Feliz Cumpleaños # 1, Índigo”, escribió el intérprete de Vida de rico, que luego fue reposteado por su esposa, acompañado con un pequeño audiovisual en el que muestra algunos momentos con la menor, tapando siempre en su rostro de la pequeña.

“Querida, Índigo. Quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque, probablemente, mis bigotes sean demasiados puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, se escucha decir a Camilo en el video conforme van pasando las imágenes de los tres disfrutando de un día de piscina.

“No te podemos prometer que sea así para siempre, porque si algo no queremos ser es esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia, ¡no! Nosotros queremos que sientas lo que tienes ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos corrientazos de emoción tan tuyos”, continuó el colombiano.