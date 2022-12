Email it

Estados Unidos. El rapero Ryan Grabowski, artísticamente Young Blazer, se ha trazado como meta entrar al mercado latino, objetivo que aspira lograr con su nuevo disco “Reborn”.

Nacido en Worcester Massachusetts, este joven de 23 años inició a coquetear con la música a los 11 años y a los 18 ya había decidido que definitivamente cantar era lo suyo.

Con “Reborn”, muestra una madurez musical que lo ha llevado a trazarse como meta darse a conocer en la industria latina y dentro de sus planes están grabar con algunos exponentes del caribe.

“La música es la mejor vía para conectar fronteras. Yo diría que la música es el idioma universal, no necesitas saber un idioma para conectar almas a través de la música y me encantaría poder llevar mi arte más allá de lo que ya conozco y República Dominicana es un país que me encantaría conocer”, explicó.

Dentro de las canciones incluidas en el disco que lanzó el cantante este mes está “Another Spliff”, junto a Trap Manny que pertenece a la destacada disquera Highbridge the Label.

También están las canciones “Sorrow”, “Different”, “Down”, “In My Head”, “Hot Boy”, entre otras disponibles en las plataformas digitales.