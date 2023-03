Christian Chávez de RBD revela motivo por el que atentó con su vida

Email it

En las últimas horas, Christian Chávez se hizo viral en redes sociales y encabezando las listas de tendencia debido a que revivió una anécdota que fue determinante en su vida hace algunos años

En una reciente entrevista, el integrante de RBD hizo una confesión que sorprendió a sus seguidores pero también al público en general. Dijo que hace tiempo intentó suicidarse y tuvo que ver con su orientación sexual.

El artista recordó con el medio un oscuro momento en su vida, precisamente cuando se vio obligado a revelar sus preferencias sexuales en 2007. Luego de que se filtraron unas fotos de su boda con un hombre.

Tras haber sido obligado a “salir del closet”, Christian Chávez señaló que, si bien sus fans lo cobijaron, sus oportunidades en el ambiente artístico disminuyeron drásticamente. En consecuencia, asegura, llegó a pensar que su carrera estaba acabada y, con ello, llegó una profunda depresión que lo llevó a intentar quitarse la vida.

“Estaba tan deprimido y tan destruido en ese momento. Pensé que eso era todo. Traté de suicidarme y hubo un momento en mi vida que pude decir que lo perdí todo. No tenía dinero, era una broma para los medios, me odiaba a mí mismo”, apuntó Chávez.

El cantante logró superar esta oscura etapa de su vida gracias a terapia psicológica, pero también al apoyo de sus seres queridos y, principalmente, porque encontró la motivación que necesitaba en su actividad artística.

“Fue difícil, no voy a mentir, pero lo hice. Algunos días pensaba: ‘¡Oh, estoy harto de esto, ya no quiero hacer esto!’, pero algo me mantuvo luchando por ello y creo que fue la pasión por lo que hago”, concluyó.