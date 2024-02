«Al cine dominicano no le hace falta nada»

Más de tres décadas en el ruedo cinematográfico y más de mil producciones a cuestas le dan a Archie López el palmarés para hablar con propiedad de los logros y apuestas del cine dominicano. El de antes, el de ahora y el que viene, sus aportes, sus avances y sus preocupaciones.

«Al cine dominicano hoy no le falta nada. Y mucho menos hoy que tenemos a Roberto (Salcedo). Si tu te pones a ver lo que era el cine dominicano antes y lo que es ahora, vemos que estamos llenos de participaciones en festivales, y ganando premios. Lo que pasa es que esos no son logros comerciales, y la gente no se entera» resalta con firmeza el productor, director y presidente de Panamericana de Producciones en el primero de los tradicionales desayunos de elCaribe y CDN de este 2024, acompañado de Roberto Salcedo y Cuquín Victoria.

En ese sentido, Archie López citó como ejemplo el caso de la película Rafaela, triunfadora en festivales como Panamá International Film Festival, (IFF Panamá), el evento cinematográfico de más alto perfil en Centroamérica, o en el festival La Silla, en su edición de 2023.

Otro ejemplo citado por López es el de Pepe, la primera película del Caribe que asciende a la Selección Oficial de la 74ta edición del Festival de Cine de Berlín, la Berlinale; 30 años después de Fresa y chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea.

Sostiene Archie López que se peca en una lamentable discreción cuando un actor o una producción dominicana gana un premio, lo cual, a su juicio, debería ser como cuando un atleta gana una presea.

Archie López llega con «La Tercera Edad»

El comentario de López sobre Roberto Salcedo llega a propósito del venidero estreno, este 14 de febrero, de La Tercera Edad, película que marca el regreso de Salcedo a la pantalla grande junto a Cuquín Victoria, un estelar elenco de actores nacionales e internacionales y con Archie López en la dirección.

La Tercera Edad lleva a la gran pantalla una historia original de Roberto Salcedo y toca temas de amor, enredos y locuras de dos amigos jubilados que deciden inscribirse en una universidad para adultos. La película es producida por Archie López, Desiree Reyes y Roberto Salcedo para Panamericana Films y llega con el gran mérito de reunir a dos grandes leyendas del humor nacional, lo que garantiza un banquete para el público dominicano.

No te pierdas la entrevista completa con Archie López, Roberto Salcedo y Cuquín Victoria en nuestra edición impresa y digital de este lunes de elCaribe.