El filme dominicano es el primero del Caribe que asciende a la Selección Oficial de la 74ta edición del Festival de Cine de Berlín, 30 años después de Fresa y chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea.



Con la aceptación en uno de los festivales de más prestigio mundial de “Pepe”, su más arriesgado proyecto cinematográfico, el director dominicano Nelson Carlos de los Santos, autor de “Cocote”, inscribe su nombre en la historia del cine latino.



Se trata del primer filme dominicano con coproducciones con Africa, Europa y obviamente el Caribe. Así Namibia, Francia y Alemania forman parte de este esfuerzo.



El filme, con producción de Tanya Valette y Pablo Lozano, resultó ganador anteriormente del World Cinema Fund + ACP 2020. Asimismo acaba de participar dentro de la sección Copia final, de Ventana Sur, el más prestigioso mercado de cine en América Latina.



“Pepe” es una historia en la cual Nelson Carlo trabaja desde hace cinco años o más. Para ello ha tenido que trasladarse a África y a América del Sur.



Hace alrededor de un año o más, quien suscribe conversó con Nelson Carlos de los Santos, que explicó que andaba detrás de la manada que se conformó después de que esos animales procedentes de África fuesen liberados por las autoridades colombianas, tras la muerte del narcotraficante Pablo Escobar.



En esos momentos Nelson se encontraba en una localidad remota del Magdalena medio, en Colombia. En la zona viven pescadores, con los cuales Nelson Carlo convivió durante buen tiempo, para aprender de ellos todo lo quen pudiese sobre los hipopótamos.



Entonces el joven director expresó: “El punto de vista parte de Pepe, uno de los hipopótamos de la manada, que en el 2009 empieza a tener comportamiento de ellos, y se expande en el territorio”.



“Fue la primera manada salvaje de hipopótamos, fuera del Africa, en el mundo”, manifestó.



“La cuestión es que no pueden coexistir dos machos en una manada; se pelean y el que pierde sale de la manada con una hembra. Y ese primer hipopótamo fue Pepe, que lo asesinó el Ejército colombiano”.



Según Nelson Carlo “la película es contada por el fantasma de Pepe. Y luego se cuenta desde la supuesta verdad”.



Un filme inclasificable



Carlo Chatrian, director artístico de la Berlinale fue el encargado de hacer el anuncio de las películas de la selección oficial. “Probablemente la más inclasificable” de las 20 películas en competencia, “Pepe” se centra en un joven hipopótamo asesinado en la selva colombiana que regresa en forma de fantasma.



“Pepe fue llevado desde su tierra natal en África hasta Colombia para residir en el zoo privado de Pablo Escobar. Pepe está muerto y desde la muerte nos habla con una voz que habla múltiples idiomas”, explicó Chatrian.



La película “Pepe” es “un sorprendente intento de hablar de las contradicciones de nuestro mundo globalizado desde una perspectiva no occidental”, argumentó el director del evento.

Selección oficial

Small Things Like These – Tim Mielants (Irlanda/Bélgica) (película de apertura); Another End – Piero Messina (Italia); Architecton – Viktor Kossakovsky (Alem/Fra); Black Tea – Abderrahmane Sissako (Fra/Luxemburgo/Taiwán/Mauritania/Costa de Marfil); La Cocina – Alonso Ruizpalacios (Méx/EE. UU.); Dahomey – Mati Diop (Fra/Senegal/Benín); A Different Man – Aaron Schimberg (EE. UU.); The Empire – Bruno Dumont (Fra/Ita/Alem/Bélg/Port); Gloria! – Margherita Vicario (Ita/Suiza); Suspended Time – Olivier Assayas (Fra); From Hilde, With Love – Andreas Dresen (Alem); My Favourite Cake – Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha (Irán/Fra/Sue/Alem); Langue Étrangère – Claire Burger (Fra/Alem/Bélg); Who Do I Belong To – Meryam Joobeur (Túnez/Fra/Can/Nor/Qat/Arab Saudi); Pepe – Nelson Carlo De Los Santos (RD/Namibia/Alem/Fra); Shambhala – Min Bahadur Bham (Nepal/Fra/Nor/Hong Kong/China/Turq/Taiw/EE. UU./Qat); Dying – Matthias Glasner (Alem); The Devil’s Bath – Veronika Franz, Severin Fiala (Aust/Alem) Sons – Gustav Möller (Din/Suecia) A Traveller’s Needs – Hong Sangsoo (Corea del Sur)